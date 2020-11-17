***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:00
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888833
BIST
12:281.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -15,41
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:287,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:289,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1980
En Düşük
9,1109
12:28470,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,54
|Açılış
|: 470,51
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SAFKR
|7,92
|83.856.186
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.573.350
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.513.633
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|2.336.901.359
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|654.854.487
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,91
|585.671.627
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,06
|583.688.012
|% -3,96
|
|YKBNK
|2,76
|528.260.717
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,91
|585.671.627
|% 1,06
|
|GARAN
|8,66
|2.336.901.359
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,76
|528.260.717
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|654.854.487
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|176.465.864
|% -1,97
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7429
|7,7462
|% 0,51
|
|Euro
|9,1920
|9,1968
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2038
|10,2550
|% 0,59
|
|Frank
|8,4619
|8,5128
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,82
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,55
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,09
|