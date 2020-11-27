***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 16:50
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890324
BIST
16:471.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:477,8370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:479,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0307
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:47449,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -8,34
|Açılış
|: 449,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,03
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AKCNS
|15,18
|48.322.157
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.821.147
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.430.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.784.543
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|GUBRF
|51,40
|1.139.043.302
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,31
|435.754.282
|% 3,15
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8273
|7,8370
|% -0,44
|
|Euro
|9,3456
|9,3573
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,4270
|10,4793
|% -0,50
|
|Frank
|8,6095
|8,6614
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0845
|2,0950
|% -0,36
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-30,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-64,00
|
|Tam
|2.980
|3.059
|-61,35
|
|Yarım
|1.440
|1.480
|-29,68
|
|Çeyrek
|722
|739
|-15,48
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,22
|
|B. Petrol
|48,07
|48,07
|0,28
|
Seans Raporu
16:47
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