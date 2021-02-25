***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:38
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912785
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0817
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4803
En Düşük
7,3118
18:059,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0961
En Düşük
8,9047
18:05421,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,67
|Açılış
|: 421,21
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
415,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,13
|21.033.851
|% 0,00
|
|SISE
|7,24
|870.553.682
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% 0,00
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|183.786.096
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,16
|320.613.938
|% 0,00
|
|TKNSA
|15,59
|347.164.773
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4272
|7,4344
|% 1,11
|
|Euro
|9,0314
|9,0535
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,3378
|10,3897
|% 0,67
|
|Frank
|8,1717
|8,2209
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9753
|1,9852
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,44
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem