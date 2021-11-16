***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 16:00
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978035
BIST
16:441.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:4410,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1889
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2537
En Düşük
10,0421
16:4411,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2163
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:44614,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 11,91
|Açılış
|: 614,60
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ELITE
|19,72
|94.594.990
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|52.833.112
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.709.428
|% 9,83
|
|OYLUM
|7,98
|11.613.189
|% -8,90
|
|NUGYO
|10,10
|9.764.559
|% -7,51
|
|ARASE
|96,60
|73.581.197
|% -7,47
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|YEOTK
|52,25
|50.879.309
|% -6,70
|
|GARAN
|12,25
|3.269.601.129
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,36
|2.734.888.369
|% -0,88
|
|AKBNK
|7,13
|2.489.237.753
|% 2,30
|
|PETKM
|7,82
|1.857.905.107
|% -1,39
|
|THYAO
|17,76
|1.439.103.190
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,36
|2.734.888.369
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,17
|418.317.899
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.489.237.753
|% 2,30
|
|GARAN
|12,25
|3.269.601.129
|% 5,33
|
|TSKB
|1,62
|399.249.801
|% -5,81
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2363
|10,2467
|% 1,88
|
|Euro
|11,6398
|11,6524
|% 1,89
|
|Sterlin
|13,7040
|13,7728
|% 1,92
|
|Frank
|10,9935
|11,0597
|% 1,56
|
|Riyal
|2,7163
|2,7300
|% 1,58
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,27
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,67
|
|Cumhuriyet
|4.073
|4.135
|108,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,12
|
|Yarım
|1.960
|2.010
|52,79
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|0,52
|