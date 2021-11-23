***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:31
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979227
BIST
15:381.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 11,16
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:3813,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 16,55%
|| 1,8873
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:3814,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 16,48%
|| 2,1126
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:38746,25
En Yüksek
|Değişim
|: 12,67%
|| 83,91
|Açılış
|: 747,64
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TETMT
|253,40
|2.909.539
|% 9,98
|
|MIATK
|19,11
|6.813.212
|% 9,95
|
|IHAAS
|5,33
|43.601.716
|% 6,39
|
|EGEPO
|7,97
|69.777.007
|% 6,27
|
|SELVA
|9,56
|31.752.651
|% 6,22
|
|GESAN
|25,18
|74.231.363
|% -9,94
|
|KZBGY
|34,16
|34.551.830
|% -5,74
|
|KTSKR
|27,14
|21.411.834
|% -4,17
|
|BRLSM
|9,33
|24.287.588
|% -3,62
|
|ULUFA
|2,22
|14.352.529
|% -3,06
|
|ANGEN
|20,78
|80.709.416
|% -1,70
|
|GESAN
|25,18
|74.231.363
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,97
|69.777.007
|% 6,27
|
|MAGEN
|8,59
|51.066.693
|% -2,16
|
|GENIL
|12,95
|44.750.106
|% -2,70
|
|EGEPO
|7,97
|69.777.007
|% 6,27
|
|IHAAS
|5,33
|43.601.716
|% 6,39
|
|ULUFA
|2,22
|14.352.529
|% -3,06
|
|MAGEN
|8,59
|51.066.693
|% -2,16
|
|KIMMR
|3,07
|18.202.418
|% -2,54
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3564
|13,5073
|% 18,42
|
|Euro
|15,0849
|15,2026
|% 18,56
|
|Sterlin
|16,9297
|17,0146
|% 11,16
|
|Frank
|13,5777
|13,6595
|% 11,50
|
|Riyal
|3,3793
|3,3962
|% 11,47
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,23
|
|Altın Gr.
|728
|728
|66,03
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|469,86
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|227,28
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|113,64
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,83
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|-0,60
|
Seans Raporu
15:17
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