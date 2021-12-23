***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:37
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985758
BIST
17:271.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:2711,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -0,8754
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:2712,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -6,79%
|| -0,9397
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:27658,20
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -49,60
|Açılış
|: 659,30
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.755.750
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.176.718
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|43.202.620
|% 9,93
|
|DZGYO
|2,34
|84.466.978
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.484.509
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.885.839
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,82
|3.685.540.871
|% -0,51
|
|SISE
|12,85
|2.854.578.678
|% -3,24
|
|EREGL
|25,60
|2.259.569.581
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,88
|1.775.820.096
|% -4,52
|
|THYAO
|19,02
|1.723.302.704
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,57
|1.589.896.247
|% 2,59
|
|GARAN
|11,82
|3.685.540.871
|% -0,51
|
|SISE
|12,85
|2.854.578.678
|% -3,24
|
|KRDMD
|8,88
|1.775.820.096
|% -4,52
|
|DOHOL
|2,74
|534.408.831
|% -1,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3180
|11,3739
|% -6,69
|
|Euro
|12,7711
|12,8971
|% -6,81
|
|Sterlin
|15,1039
|15,1797
|% -7,08
|
|Frank
|12,2358
|12,3095
|% -7,44
|
|Riyal
|3,0031
|3,0181
|% -7,30
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,83
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-50,74
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|