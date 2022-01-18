***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:30
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995015
BIST
17:321.983
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -102,78
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.983
17:3213,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1876
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:3215,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32793,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,47
|Açılış
|: 793,59
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.486.342
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|459,00
|84.104.203
|% 6,79
|
|PRKAB
|50,40
|206.825.878
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.782.521
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|GARAN
|11,53
|3.772.887.267
|% -3,84
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,86
|2.820.602.541
|% -7,05
|
|YKBNK
|3,92
|2.719.072.760
|% -2,73
|
|AKBNK
|7,42
|2.082.223.446
|% -4,26
|
|YKBNK
|3,92
|2.719.072.760
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,38
|779.327.388
|% -5,18
|
|GARAN
|11,53
|3.772.887.267
|% -3,84
|
|AKBNK
|7,42
|2.082.223.446
|% -4,26
|
|HALKB
|5,17
|1.274.643.707
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6094
|13,6251
|% 1,40
|
|Euro
|15,4775
|15,4907
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,4295
|18,5219
|% 0,83
|
|Frank
|3,6152
|3,6333
|% 1,27
|
|Riyal
|793,4360
|793,5890
|% 0,95
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-6,19
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,26
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,23
|0,26
|
|B. Petrol
|87,18
|87,18
|0,70
|
Seans Raporu
17:32
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17:44XU100
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17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 65 kaybederek (% -3.83 ) 1, 801