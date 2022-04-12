***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 11:30
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019503
BIST
11:542.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -14,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
11:5414,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6874
En Düşük
14,6447
11:5415,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
11:54921,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 921,69
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:54
|CLEBI
|257,60
|73.507.326
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,31
|50.776.599
|% 8,08
|
|ATLAS
|1,44
|7.621.903
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.147.776
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.078.300
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.928.537
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|CASA
|128,00
|272.896
|% -7,25
|
|THYAO
|36,68
|2.199.723.175
|% 1,44
|
|GARAN
|13,63
|1.357.171.369
|% -1,80
|
|SISE
|17,30
|1.245.568.439
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,93
|1.034.695.400
|% -1,79
|
|KRDMD
|16,25
|1.006.532.386
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|551.029.496
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,69
|651.446.010
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,93
|1.034.695.400
|% -1,79
|
|DOHOL
|3,82
|805.230.650
|% -2,80
|
|TSKB
|1,67
|240.796.535
|% -4,02
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6796
|14,6874
|% 0,17
|
|Euro
|15,9561
|15,9673
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0340
|19,1295
|% -0,07
|
|Frank
|15,6739
|15,7683
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,12
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,63
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,14
|