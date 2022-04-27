***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 14:53
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024224
BIST
14:562.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,49
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
14:5614,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0247
|Açılış
|: 105,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 104,6100
|
14,8262
En Düşük
14,7775
14:5615,6895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0571
|Açılış
|: 21,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7300
|
15,7886
En Düşük
15,6766
14:5611,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,06
|Açılış
|: 11,26
|
|Önceki Kapanış
|: 11,20
|
11,28
En Düşük
11,09
BIST En Aktif Hisseler14:54
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.659.729
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.890.483
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,12
|24.463.530
|% 9,37
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.052.248
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|66.036.955
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,26
|59.231.178
|% -7,28
|
|KLSYN
|2,11
|62.848.369
|% -5,80
|
|THYAO
|39,16
|2.704.340.507
|% 0,15
|
|KRDMD
|14,81
|1.642.320.191
|% 1,09
|
|EREGL
|33,42
|1.374.686.763
|% 1,03
|
|SISE
|17,47
|1.254.569.891
|% -0,80
|
|YKBNK
|4,92
|1.167.452.406
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,60
|714.679.366
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.167.452.406
|% -0,40
|
|ODAS
|2,37
|382.835.347
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,81
|1.642.320.191
|% 1,09
|
|TSKB
|1,83
|194.194.957
|% -4,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8164
|14,8248
|% 0,18
|
|Euro
|15,6831
|15,6912
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,5814
|18,6746
|% 0,18
|
|Frank
|15,2836
|15,3757
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% 0,17
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,65
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.120
|-16,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-27,71
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,41
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,27
|