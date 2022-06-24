***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2022 11:51
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039075
BIST
11:442.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,48
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
11:4417,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:4418,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3368
En Düşük
18,2245
11:441.020,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.020,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MAKIM
|15,56
|72.533.666
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,83
|7.508.135
|% 7,73
|
|ECZYT
|51,60
|38.141.627
|% 7,50
|
|FMIZP
|128,60
|42.089.828
|% 6,37
|
|DERHL
|8,71
|18.066.193
|% 6,35
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,25
|5.947.106
|% -4,43
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|THYAO
|50,25
|1.250.276.261
|% -0,59
|
|EREGL
|27,36
|566.433.993
|% -0,80
|
|SISE
|21,36
|504.727.645
|% -0,93
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|EKGYO
|2,56
|147.390.538
|% -1,16
|
|TSKB
|2,11
|121.560.994
|% -3,21
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|YKBNK
|4,74
|252.819.627
|% -2,07
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3729
|17,3775
|% 0,14
|
|Euro
|18,3186
|18,3368
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2284
|21,3349
|% 0,19
|
|Frank
|18,0045
|18,1130
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,22
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,53
|