***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:00
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060342
BIST
10:263.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 58,82
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.422
En Düşük
3.382
10:2618,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2325
En Düşük
18,1962
10:2618,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1267
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2200
En Düşük
18,0825
10:261.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ICBCT
|8,72
|19.879.276
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|3.163.102
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,11
|32.879.194
|% 9,60
|
|KRDMD
|13,88
|1.176.019.820
|% 7,76
|
|MTRKS
|38,52
|7.183.787
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,21
|7.443.725
|% -9,26
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|BJKAS
|7,60
|42.641.793
|% -5,71
|
|DYOBY
|19,71
|15.539.214
|% -5,24
|
|EREGL
|32,90
|1.610.681.888
|% 6,20
|
|YKBNK
|8,20
|1.549.732.960
|% 1,11
|
|KRDMD
|13,88
|1.176.019.820
|% 7,76
|
|THYAO
|75,10
|925.316.098
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,45
|868.167.183
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,45
|868.167.183
|% 1,60
|
|YKBNK
|8,20
|1.549.732.960
|% 1,11
|
|KRDMD
|13,88
|1.176.019.820
|% 7,76
|
|ISCTR
|10,04
|575.087.408
|% 4,15
|
|AKBNK
|14,69
|829.176.169
|% 3,52
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2225
|18,2325
|% 0,09
|
|Euro
|18,2060
|18,2200
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0646
|21,1703
|% 0,66
|
|Frank
|18,5219
|18,6335
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8352
|4,8595
|% 0,07
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.298
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-0,27
|
Seans Raporu
10:26
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