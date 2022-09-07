***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:00
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060844
BIST
11:023.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -27,41
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.350
11:0218,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:0218,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:02998,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,35
|Açılış
|: 998,73
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|79.886.195
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,88
|35.724.063
|% 9,15
|
|MTRKS
|34,68
|7.249.577
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,10
|17.083.312
|% -8,47
|
|VKING
|7,09
|4.225.669
|% -7,20
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|66,10
|20.006.449
|% -6,31
|
|YKBNK
|8,09
|2.734.334.912
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,15
|2.264.434.839
|% -2,70
|
|THYAO
|74,00
|1.706.406.383
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,39
|1.271.983.519
|% -1,33
|
|GARAN
|25,28
|1.263.078.545
|% -2,32
|
|YKBNK
|8,09
|2.734.334.912
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,59
|1.246.273.384
|% 1,77
|
|AKBNK
|15,15
|2.264.434.839
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,39
|1.271.983.519
|% -1,33
|
|VAKBN
|10,58
|1.225.766.211
|% 4,96
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2277
|18,2422
|% 0,04
|
|Euro
|18,1037
|18,1125
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9339
|21,0389
|% 0,00
|
|Frank
|18,4923
|18,6037
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,80
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.849
|9,00
|
|Yarım
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-1,17
|
Seans Raporu
11:02
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11:17KRDMD
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 977, 785 adet işlem
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 42 kaybederek (% -1.17 ) 3, 660
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11:16XU100
Endeks 3, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 24, 629.00 milyon TL de
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11:16MIPAZ
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 277 adet işlem
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11:15ISDMR
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 723, 652 adet işlem