***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:47
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094857
BIST
10:545.046
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -70,62
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5418,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5419,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0389
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:541.110,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.110,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:54
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.229,90
|134.412.775
|% 8,27
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EGGUB
|100,80
|42.808.710
|% 6,44
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|BRKVY
|23,58
|10.407.841
|% -10,00
|
|EYGYO
|18,56
|113.725.546
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,76
|24.303.015
|% -9,80
|
|THYAO
|134,70
|3.054.594.303
|% -0,37
|
|EREGL
|39,52
|2.277.733.754
|% -1,40
|
|ASELS
|58,15
|1.674.152.958
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,57
|1.318.270.091
|% 1,06
|
|ENKAI
|30,78
|1.214.907.595
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,57
|1.318.270.091
|% 1,06
|
|YKBNK
|10,20
|726.808.522
|% -2,67
|
|KRDMD
|17,64
|1.129.071.990
|% -2,00
|
|EREGL
|39,52
|2.277.733.754
|% -1,40
|
|ISCTR
|11,20
|562.936.351
|% -1,32
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7840
|18,7926
|% 0,15
|
|Euro
|19,7751
|19,8033
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% -0,03
|
|Frank
|19,9617
|20,0819
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|