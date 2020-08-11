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***TSKB* *LUKSK* *MERIT* *EREGL* *YBTAS* *ZOREN* *OYAKC* *NTHOL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

11.08.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***TSKB******LUKSK******MERIT******EREGL******YBTAS******ZOREN******OYAKC******NTHOL******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, EREGL, LUKSK, MERIT, NTHOL, OYAKC, TSKB, YBTAS, ZOREN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E PINAR YARIMBATMAN 1.290,060
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E METIN KOÇ 520,823
LUKSK 3 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E BEKIR TURGUT 42,060
LUKSK 4 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET PEKER 25,000
LUKSK 5 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E NIMET BAGKALE 25,000
MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AYSE FÜSUN ARIBAS 89,500
MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E NIHAT ALTINOK 102,000
NTHOL 8 NET HOLDING A.S. E NIHAT ALTINOK 18,740
OYAKC 9 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E NURSEL YÜKSEL 48,440
TSKB 10 TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. E KAMIL EREN NEDIMOGLU 469,548
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMRA ÖZYURT 2,800
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMRA ÖZYURT 4,666
ZOREN 13 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E ZORLU HOLDING A.S. 59.812.879,816

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868079


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MEGAP 3,64 1.671.485 % 10,30  
OSTIM 2,86 60.379.714 % 10,00  
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