***TSKB* *LUKSK* *MERIT* *EREGL* *YBTAS* *ZOREN* *OYAKC* *NTHOL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TSKB******LUKSK******MERIT******EREGL******YBTAS******ZOREN******OYAKC******NTHOL******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, EREGL, LUKSK, MERIT, NTHOL, OYAKC, TSKB, YBTAS, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E PINAR YARIMBATMAN 1.290,060EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E METIN KOÇ 520,823LUKSK 3 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E BEKIR TURGUT 42,060LUKSK 4 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET PEKER 25,000LUKSK 5 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E NIMET BAGKALE 25,000MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AYSE FÜSUN ARIBAS 89,500MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E NIHAT ALTINOK 102,000NTHOL 8 NET HOLDING A.S. E NIHAT ALTINOK 18,740OYAKC 9 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E NURSEL YÜKSEL 48,440TSKB 10 TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. E KAMIL EREN NEDIMOGLU 469,548YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMRA ÖZYURT 2,800YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMRA ÖZYURT 4,666ZOREN 13 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E ZORLU HOLDING A.S. 59.812.879,816(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868079BIST