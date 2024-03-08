***TSKB* *ODINE* *YAT* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TSKB******ODINE******YAT******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ODINE, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 1. kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257188BIST