***TSKB* *ODINE* *YAT* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TSKB******ODINE******YAT******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ODINE, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin SPK onaylı İzahnamesi ekleri olan Esas Sözleşme, Yönetim Kurulu İç Yönergesi, 2021, 2022, 2023 yıl sonu Bağımsız Denetim Raporları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257193BIST