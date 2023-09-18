***TSKB* *REEDR* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 11:44
***TSKB******REEDR******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [REEDR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195622
BIST
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13:067.898
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -64,46
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0627,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0382
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0628,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0478
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:061.674,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|298.598.514
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.757.982
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|254.998.723
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.841.251
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.402.789
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.264.944
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,15
|101.440.609
|% -7,72
|
|THYAO
|222,90
|3.508.392.706
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.017.181.416
|% 5,87
|
|SISE
|53,35
|1.849.671.502
|% -2,20
|
|TUPRS
|140,80
|1.656.677.346
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,86
|1.592.983.144
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,75
|592.011.141
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,25
|547.842.242
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.097.206.398
|% -2,20
|
|EKGYO
|8,33
|742.977.278
|% -0,24
|
|YKBNK
|16,25
|1.412.885.006
|% 1,12
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0144
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8433
|28,8496
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|0,11
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|0,37
|