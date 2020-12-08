***TSKB* *SAFKR* *SILVR* *DURDO* *TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.12.2020 09:11
***TSKB******SAFKR******SILVR******DURDO******TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DURDO, SAFKR, SILVR, TSK, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891998
BIST
10:501.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
10:507,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:509,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:50469,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:50
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|4.372.700
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|11.503.258
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.435.873
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|NIBAS
|76,00
|3.478.437
|% -6,75
|
|BANVT
|37,80
|4.585.744
|% -6,39
|
|PETKM
|4,94
|1.178.220.167
|% -3,14
|
|KRDMD
|5,27
|766.626.662
|% 3,54
|
|EREGL
|13,00
|364.812.792
|% 6,30
|
|THYAO
|12,49
|342.863.558
|% 1,79
|
|TSKB
|1,87
|331.792.849
|% 3,31
|
|PETKM
|4,94
|1.178.220.167
|% -3,14
|
|TSKB
|1,87
|331.792.849
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,27
|766.626.662
|% 3,54
|
|DOHOL
|2,86
|255.683.002
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,05
|107.316.698
|% 0,99
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8285
|7,8330
|% 0,30
|
|Euro
|9,4756
|9,4843
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4080
|10,4602
|% -0,10
|
|Frank
|8,7486
|8,8013
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0799
|2,0903
|% 0,20
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|2,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|-0,54
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:00XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 6, 091.00 milyon TL de
-
11:00ISDMR
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 098, 439 adet işlem
-
10:59ATEKS
Yüzde 4.34 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 313 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, DOHOL
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 51 artarak (% 0.88 ) 1, 207