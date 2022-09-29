***TSKB* *SKBNK* *GOLTS* *TSK* *TEKTU* *CRDFA* *SEK* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.09.2022 09:44
***TSKB******SKBNK******GOLTS******TSK******TEKTU******CRDFA******SEK******LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA, GOLTS, LIDFA, SEK, SKBNK, TEKTU, TSK, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065822
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05981,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,76
|Açılış
|: 981,77
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5389
|18,5421
|% 0,13
|
|Euro
|17,9834
|18,0084
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,9773
|20,0775
|% -0,54
|
|Frank
|18,8315
|18,9450
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9073
|4,9319
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,85
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.640
|6.733
|-48,00
|
|Yarım
|3.231
|3.291
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.646
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|