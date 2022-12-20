***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2022 23:36
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.06.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız tarafından 20.12.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,16-6,24 TL fiyat aralığından 129.151 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,97 seviyesine gerilemiştir.
İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/12/2022 0 129.151 129.151 578.451.744,53 578.322.593,53 % 88,99 % 88,99 % 88,97 % 88,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088823
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6760
En Düşük
18,6411
18:0019,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8533
En Düşük
19,8070
18:001.090,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.090,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6595
|% 0,04
|
|Euro
|19,7800
|19,8709
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6519
|22,7655
|% 0,05
|
|Frank
|20,0536
|20,1744
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,01
|
Seans Raporu
18:00
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