***TSKB* *TSK* *CWENE*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
25.04.2023 13:33
***TSKB******TSK******CWENE*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140684
BIST
14:414.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,76
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4119,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4121,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:411.235,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.235,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,62
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|MAKIM
|23,00
|29.018.378
|% 3,88
|
|OZSUB
|15,81
|41.902.545
|% 3,67
|
|BMSTL
|50,60
|93.085.596
|% 3,31
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|LIDER
|92,10
|29.599.317
|% -6,54
|
|ONCSM
|84,65
|34.071.181
|% -4,73
|
|SUWEN
|62,15
|10.481.546
|% -3,57
|
|RUBNS
|20,66
|13.003.820
|% -3,46
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|ALFAS
|322,80
|313.134.331
|% -0,98
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|AKFYE
|13,02
|304.131.873
|% -2,11
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|GOKNR
|15,17
|97.666.935
|% -0,20
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4225
|% 0,10
|
|Euro
|21,3996
|21,4107
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0797
|24,2004
|% -0,31
|
|Frank
|21,7688
|21,8999
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|8.980
|9.116
|35,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|
Seans Raporu
14:41
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14:55AKSEN
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 404 adet işlem
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
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14:54XU100
Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
-
14:52KARSN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
-
14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem