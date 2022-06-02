***TSKB* *TSK* *EUREN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
02.06.2022 17:16
***TSKB******TSK******EUREN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034321
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4040
18:0517,6723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0263
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05982,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,03
|Açılış
|: 982,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
982,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4177
|16,4649
|% 0,07
|
|Euro
|17,5118
|17,6723
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,5644
|20,6676
|% -0,36
|
|Frank
|17,0584
|17,1612
|% -0,34
|
|Riyal
|4,3871
|4,4091
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-16,26
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,18
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,24
|
Seans Raporu
18:05
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