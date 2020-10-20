***TSKB* *TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2020 09:58
***TSKB******TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSK, TSKB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882482
BIST
12:451.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:457,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:459,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:45484,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:45
|AKSGY
|4,18
|75.435.047
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.108.779
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|226.023.457
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.366.965
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.561.852
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|765.738.398
|% -0,40
|
|ASELS
|18,29
|501.626.962
|% 1,05
|
|ISFIN
|4,16
|447.870.532
|% 2,72
|
|SISE
|6,86
|444.439.211
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,53
|433.972.318
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,09
|413.833.658
|% 4,50
|
|ALBRK
|1,78
|345.736.135
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,53
|433.972.318
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,33
|264.522.587
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,16
|447.870.532
|% 2,72
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8925
|7,8965
|% 0,23
|
|Euro
|9,3204
|9,3247
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,2129
|10,2642
|% 0,44
|
|Frank
|8,6597
|8,7118
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0989
|2,1094
|% 0,27
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.192
|3.271
|-4,58
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,21
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,01
|