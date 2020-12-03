***TSKB* *TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 18:06
***TSKB******TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSK, TSKB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891244
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.336
En Düşük
1.316
18:057,7711
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
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|Açılış
|: 7,8100
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|Önceki Kapanış
|: 7,8450
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7,9177
En Düşük
7,7512
18:059,4513
En Yüksek
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|: -0,69%
|| -0,0657
|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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|: -0,98%
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|Açılış
|: 457,59
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|Önceki Kapanış
|: 462,10
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468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7637
|7,7711
|% -1,15
|
|Euro
|9,4426
|9,4513
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4890
|% -0,38
|
|Frank
|8,6777
|8,7299
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0636
|2,0740
|% -1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|5,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,47
|48,47
|0,22
|