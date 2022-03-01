***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.03.2022 18:55
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
01.03.2022 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında Bankamızda halen bağımsız finansal denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti veren bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 2022 yılında da aynı hizmetleri almak üzere seçilmesine ve Banka Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006051
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1099
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0232
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05867,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 17,22
|Açılış
|: 867,80
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
869,05
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9069
|13,9361
|% 0,66
|
|Euro
|15,4616
|15,5365
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,5092
|18,6021
|% -0,12
|
|Frank
|15,1048
|15,1958
|% 0,37
|
|Riyal
|3,7051
|3,7237
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|23,00
|
|Altın Gr.
|867
|867
|16,30
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,41
|
|B. Petrol
|106
|106
|8,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem