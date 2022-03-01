***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar01.03.2022 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında Bankamızda halen bağımsız finansal denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti veren bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 2022 yılında da aynı hizmetleri almak üzere seçilmesine ve Banka Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006051BIST