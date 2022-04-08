***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022, 29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi06.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2022 tarihli ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalar2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018457BIST