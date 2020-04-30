***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:15
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 465.853 0 1.805 -49.091 0 0 0 0 185.222 603.789 0 603.789
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 1.275.004 0 17.509 -211.151 0 0 1.215.276 0 185.222 5.322.793 0 5.322.793
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -187.609 0 5.042 -174.757 0 0 0 0 160.223 -197.101 0 -197.101
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 673.444 0 25.756 -146.749 0 0 1.916.921 0 160.223 5.469.795 0 5.469.795
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.477.247 67.130.620 74.607.867 7.646.516 56.481.115 64.127.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 475.051 4.792.949 5.268.000 450.736 4.096.982 4.547.718
Teminat Mektupları
475.051 1.275.540 1.750.591 450.736 1.368.294 1.819.030
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
475.051 1.275.540 1.750.591 450.736 1.368.294 1.819.030
Banka Kredileri
0 200.734 200.734 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 200.734 200.734 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.316.675 3.316.675 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 3.316.675 3.316.675 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 518.168 4.514.384 5.032.552 450.117 3.181.266 3.631.383
Cayılamaz Taahhütler
108.490 503.891 612.381 104.408 336.269 440.677
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
44.132 84.829 128.961 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
689 105.826 106.515 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
63.669 313.236 376.905 99.902 222.589 322.491
Cayılabilir Taahhütler
409.678 4.010.493 4.420.171 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
409.678 4.010.493 4.420.171 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.484.028 57.823.287 64.307.315 6.745.663 49.202.867 55.948.530
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.484.028 35.585.095 42.069.123 6.745.663 32.682.437 39.428.100
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.703.514 4.476.810 7.180.324 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.361.331 2.230.390 3.591.721 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.342.183 2.246.420 3.588.603 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.133.604 30.411.895 33.545.499 3.142.346 29.122.244 32.264.590
Swap Para Alım İşlemleri
338.659 6.980.547 7.319.206 523.843 6.474.510 6.998.353
Swap Para Satım İşlemleri
2.794.945 3.715.928 6.510.873 2.618.503 3.950.480 6.568.983
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.857.710 9.857.710 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.857.710 9.857.710 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
646.910 696.390 1.343.300 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
323.455 348.195 671.650 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
323.455 348.195 671.650 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
79.953.342 566.125.970 646.079.312 73.293.060 466.201.948 539.495.008
EMANET KIYMETLER
556.469 125.295 681.764 649.217 632.325 1.281.542
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
36.281 125.295 161.576 55.046 632.325 687.371
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.576 0 6.576 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
513.364 0 513.364 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
59.487.787 320.372.009 379.859.796 52.954.751 254.620.387 307.575.138
Menkul Kıymetler
456.248 28.450.218 28.906.466 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
60.898 1.769.491 1.830.389 95.146 3.691.401 3.786.547
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
4.783.063 74.754.174 79.537.237 3.805.563 63.849.083 67.654.646
Diğer Rehinli Kıymetler
54.187.578 215.398.126 269.585.704 48.582.794 173.295.358 221.878.152
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.909.086 245.628.666 265.537.752 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
87.430.589 633.256.590 720.687.179 80.939.576 522.683.063 603.622.639
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
205.798 161.210
Alınan Faizler
642.583 763.975
Ödenen Faizler
-222.321 -273.075
Alınan Temettüler
7.315 5.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.199 9.067
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.453 1.257
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
184 8.433
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-54.686 -48.473
Ödenen Vergiler
-70.705 -82.824
Diğer
-121.224 -223.007
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-943.389 842.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
250.211 324.829
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-242.298 -172.773
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-861.159 -85.803
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-90.143 775.814
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-737.591 1.003.277
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-483.396 -170.748
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-360 -2.459
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
77 2.177
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-761.677 -208.570
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
387.643 38.729
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-108.212 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
285 0
Diğer
-1.152 -625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.340.893 -3.937
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.345.478 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.585 -3.937
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
115.022 20.491
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.234.928 849.083
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.585 1.202.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.834.513 2.051.193
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.223 185.222
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-357.324 418.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.609 465.853
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-187.609 465.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-169.715 -47.286
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.042 1.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-224.041 -63.222
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.284 14.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.101 603.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.218.510 6.158.212 9.376.722 3.366.651 3.430.212 6.796.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
224.324 2.643.005 2.867.329 526.395 880.910 1.407.305
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.011 1.040.551 1.041.562 509 803.528 804.037
Bankalar
(3) 172.393 1.438.748 1.611.141 288 77.844 78.132
Para Piyasalarından Alacaklar
50.940 164.500 215.440 525.628 0 525.628
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-20 -794 -814 -30 -462 -492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.108.049 2.421.837 4.529.886 2.187.024 1.977.139 4.164.163
Devlet Borçlanma Senetleri
1.922.052 2.361.080 4.283.132 2.001.291 1.922.143 3.923.434
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.204 59.429 93.633 40.653 53.806 94.459
Diğer Finansal Varlıklar
151.793 1.328 153.121 145.080 1.190 146.270
Türev Finansal Varlıklar
(2) 886.137 830.273 1.716.410 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
886.137 830.273 1.716.410 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.626.471 29.331.052 35.957.523 6.542.075 26.586.973 33.129.048
Krediler
(5) 4.487.885 29.593.130 34.081.015 4.529.117 26.766.177 31.295.294
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 149.777 149.777 0 128.874 128.874
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.453.927 324.878 2.778.805 2.285.894 299.266 2.585.160
Devlet Borçlanma Senetleri
2.453.927 324.878 2.778.805 2.285.894 299.266 2.585.160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-315.341 -736.733 -1.052.074 -272.936 -607.344 -880.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.189.072 0 1.189.072 1.366.520 0 1.366.520
İştirakler (Net)
(7) 695.694 0 695.694 914.046 0 914.046
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
695.694 0 695.694 914.046 0 914.046
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 493.378 0 493.378 452.474 0 452.474
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
489.199 0 489.199 448.295 0 448.295
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.179 0 4.179 4.179 0 4.179
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 92.058 0 92.058 91.224 0 91.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.674 0 3.674 3.029 0 3.029
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.674 0 3.674 3.029 0 3.029
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.217 0 3.217 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 42.691 0 42.691 38.528 0 38.528
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 143.215 335.288 478.503 110.332 400.151 510.483
VARLIKLAR TOPLAMI
11.383.311 35.824.552 47.207.863 11.582.762 30.417.336 42.000.098
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 121.721 28.031.253 28.152.974 615.530 25.731.401 26.346.931
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
117.356 431.978 549.334 369.384 662.172 1.031.556
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 189.186 371.986 561.172 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189.186 371.986 561.172 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 36.483 0 36.483 34.278 0 34.278
KARŞILIKLAR
(7) 239.284 23.663 262.947 237.349 22.070 259.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.276 0 16.276 14.724 0 14.724
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
223.008 23.663 246.671 222.625 22.070 244.695
CARİ VERGİ BORCU
(8) 16.182 0 16.182 77.425 0 77.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
138.629 259.435 398.064 127.560 59.245 186.805
ÖZKAYNAKLAR
5.666.091 -196.296 5.469.795 5.670.253 -3.357 5.666.896
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
712.835 435 713.270 901.026 -147 900.879
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
75.738 -196.731 -120.993 51.932 -3.210 48.722
Kar Yedekleri
1.916.921 0 1.916.921 1.215.276 0 1.215.276
Yasal Yedekler
338.153 0 338.153 303.070 0 303.070
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
1.500.207 0 1.500.207 833.645 0 833.645
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
160.223 0 160.223 701.645 0 701.645
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
160.223 0 160.223 701.645 0 701.645
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.527.899 40.679.964 47.207.863 7.411.206 34.588.892 42.000.098
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 776.854 866.134
Kredilerden Alınan Faizler
559.699 555.756
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 2.225
Bankalardan Alınan Faizler
6.875 10.911
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.160 113.214
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
192.555 179.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
112.057 107.313
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
80.493 71.707
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.084 1.765
Diğer Faiz Gelirleri
1.481 3.243
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -328.707 -355.538
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-157.875 -163.110
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.501 -47.432
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-164.419 -141.412
Kiralama Faiz Giderleri
-2.336 -2.470
Diğer Faiz Giderleri
-576 -1.114
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
448.147 510.596
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.549 7.750
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.199 9.067
Gayri Nakdi Kredilerden
13.603 5.723
Diğer
9.596 3.344
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.650 -1.317
Gayri Nakdi Kredilere
-427 -252
Diğer
-1.223 -1.065
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 7.315 5.857
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 7.986 -88.387
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
557 241
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
155.822 61.947
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-148.393 -150.575
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.043 21.832
FAALİYET BRÜT KÂRI
486.040 457.648
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -223.342 -150.010
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -20.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-33.574 -30.608
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -23.780 -18.910
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
205.344 238.120
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
205.344 238.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -45.121 -52.898
Cari Vergi Karşılığı
0 -43.232
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-165.937 -91.086
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
120.816 81.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 160.223 185.222
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 160.223 185.222
Grubun Karı (Zararı)
160.223 185.222
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05700000 0,06600000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841872
BIST