***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 465.853 0 1.805 -49.091 0 0 0 0 185.222 603.789 0 603.789Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 1.275.004 0 17.509 -211.151 0 0 1.215.276 0 185.222 5.322.793 0 5.322.793Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -187.609 0 5.042 -174.757 0 0 0 0 160.223 -197.101 0 -197.101Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 673.444 0 25.756 -146.749 0 0 1.916.921 0 160.223 5.469.795 0 5.469.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.477.247 67.130.620 74.607.867 7.646.516 56.481.115 64.127.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 475.051 4.792.949 5.268.000 450.736 4.096.982 4.547.718Teminat Mektupları475.051 1.275.540 1.750.591 450.736 1.368.294 1.819.030Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları475.051 1.275.540 1.750.591 450.736 1.368.294 1.819.030Banka Kredileri0 200.734 200.734 0 190.447 190.447İthalat Kabul Kredileri0 200.734 200.734 0 190.447 190.447Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 3.316.675 3.316.675 0 2.538.241 2.538.241Belgeli Akreditifler0 3.316.675 3.316.675 0 2.538.241 2.538.241Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 518.168 4.514.384 5.032.552 450.117 3.181.266 3.631.383Cayılamaz Taahhütler108.490 503.891 612.381 104.408 336.269 440.677Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri44.132 84.829 128.961 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri689 105.826 106.515 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler63.669 313.236 376.905 99.902 222.589 322.491Cayılabilir Taahhütler409.678 4.010.493 4.420.171 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri409.678 4.010.493 4.420.171 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.484.028 57.823.287 64.307.315 6.745.663 49.202.867 55.948.530Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.484.028 35.585.095 42.069.123 6.745.663 32.682.437 39.428.100Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.703.514 4.476.810 7.180.324 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.361.331 2.230.390 3.591.721 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.342.183 2.246.420 3.588.603 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri3.133.604 30.411.895 33.545.499 3.142.346 29.122.244 32.264.590Swap Para Alım İşlemleri338.659 6.980.547 7.319.206 523.843 6.474.510 6.998.353Swap Para Satım İşlemleri2.794.945 3.715.928 6.510.873 2.618.503 3.950.480 6.568.983Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.857.710 9.857.710 0 9.348.627 9.348.627Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.857.710 9.857.710 0 9.348.627 9.348.627Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları646.910 696.390 1.343.300 888.022 887.778 1.775.800Para Alım Opsiyonları323.455 348.195 671.650 444.061 443.889 887.950Para Satım Opsiyonları323.455 348.195 671.650 443.961 443.889 887.850Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER79.953.342 566.125.970 646.079.312 73.293.060 466.201.948 539.495.008EMANET KIYMETLER556.469 125.295 681.764 649.217 632.325 1.281.542Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler36.281 125.295 161.576 55.046 632.325 687.371Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler6.576 0 6.576 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar513.364 0 513.364 593.923 0 593.923REHİNLİ KIYMETLER59.487.787 320.372.009 379.859.796 52.954.751 254.620.387 307.575.138Menkul Kıymetler456.248 28.450.218 28.906.466 471.248 13.784.545 14.255.793Teminat Senetleri60.898 1.769.491 1.830.389 95.146 3.691.401 3.786.547Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul4.783.063 74.754.174 79.537.237 3.805.563 63.849.083 67.654.646Diğer Rehinli Kıymetler54.187.578 215.398.126 269.585.704 48.582.794 173.295.358 221.878.152Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER19.909.086 245.628.666 265.537.752 19.689.092 210.949.236 230.638.328BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI87.430.589 633.256.590 720.687.179 80.939.576 522.683.063 603.622.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı205.798 161.210Alınan Faizler642.583 763.975Ödenen Faizler-222.321 -273.075Alınan Temettüler7.315 5.857Alınan Ücret ve Komisyonlar23.199 9.067Elde Edilen Diğer Kazançlar1.453 1.257Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar184 8.433Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-54.686 -48.473Ödenen Vergiler-70.705 -82.824Diğer-121.224 -223.007Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-943.389 842.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış250.211 324.829Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-242.298 -172.773Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-861.159 -85.803Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-90.143 775.814Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-737.591 1.003.277YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-483.396 -170.748İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-360 -2.459Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller77 2.177Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-761.677 -208.570Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar387.643 38.729Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-108.212 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar285 0Diğer-1.152 -625FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.340.893 -3.937Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.345.478 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.585 -3.937Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi115.022 20.491Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.234.928 849.083Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar599.585 1.202.110Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.834.513 2.051.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)160.223 185.222DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-357.324 418.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-187.609 465.853Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-187.609 465.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-169.715 -47.286Yabancı Para Çevrim Farkları5.042 1.805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-224.041 -63.222Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.284 14.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-197.101 603.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.218.510 6.158.212 9.376.722 3.366.651 3.430.212 6.796.863Nakit ve Nakit Benzerleri224.324 2.643.005 2.867.329 526.395 880.910 1.407.305Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.011 1.040.551 1.041.562 509 803.528 804.037Bankalar(3) 172.393 1.438.748 1.611.141 288 77.844 78.132Para Piyasalarından Alacaklar50.940 164.500 215.440 525.628 0 525.628Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-20 -794 -814 -30 -462 -492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.108.049 2.421.837 4.529.886 2.187.024 1.977.139 4.164.163Devlet Borçlanma Senetleri1.922.052 2.361.080 4.283.132 2.001.291 1.922.143 3.923.434Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler34.204 59.429 93.633 40.653 53.806 94.459Diğer Finansal Varlıklar151.793 1.328 153.121 145.080 1.190 146.270Türev Finansal Varlıklar(2) 886.137 830.273 1.716.410 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı886.137 830.273 1.716.410 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.626.471 29.331.052 35.957.523 6.542.075 26.586.973 33.129.048Krediler(5) 4.487.885 29.593.130 34.081.015 4.529.117 26.766.177 31.295.294Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 149.777 149.777 0 128.874 128.874Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.453.927 324.878 2.778.805 2.285.894 299.266 2.585.160Devlet Borçlanma Senetleri2.453.927 324.878 2.778.805 2.285.894 299.266 2.585.160Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-315.341 -736.733 -1.052.074 -272.936 -607.344 -880.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.189.072 0 1.189.072 1.366.520 0 1.366.520İştirakler (Net)(7) 695.694 0 695.694 914.046 0 914.046Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler695.694 0 695.694 914.046 0 914.046Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 493.378 0 493.378 452.474 0 452.474Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar489.199 0 489.199 448.295 0 448.295Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.179 0 4.179 4.179 0 4.179Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 92.058 0 92.058 91.224 0 91.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.674 0 3.674 3.029 0 3.029Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.674 0 3.674 3.029 0 3.029YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.217 0 3.217 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 42.691 0 42.691 38.528 0 38.528DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 143.215 335.288 478.503 110.332 400.151 510.483VARLIKLAR TOPLAMI11.383.311 35.824.552 47.207.863 11.582.762 30.417.336 42.000.098YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 121.721 28.031.253 28.152.974 615.530 25.731.401 26.346.931PARA PİYASALARINA BORÇLAR117.356 431.978 549.334 369.384 662.172 1.031.556İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450FONLAR2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 189.186 371.986 561.172 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı189.186 371.986 561.172 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 36.483 0 36.483 34.278 0 34.278KARŞILIKLAR(7) 239.284 23.663 262.947 237.349 22.070 259.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.276 0 16.276 14.724 0 14.724Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar223.008 23.663 246.671 222.625 22.070 244.695CARİ VERGİ BORCU(8) 16.182 0 16.182 77.425 0 77.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER138.629 259.435 398.064 127.560 59.245 186.805ÖZKAYNAKLAR5.666.091 -196.296 5.469.795 5.670.253 -3.357 5.666.896Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler712.835 435 713.270 901.026 -147 900.879Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler75.738 -196.731 -120.993 51.932 -3.210 48.722Kar Yedekleri1.916.921 0 1.916.921 1.215.276 0 1.215.276Yasal Yedekler338.153 0 338.153 303.070 0 303.070Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler1.500.207 0 1.500.207 833.645 0 833.645Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar160.223 0 160.223 701.645 0 701.645Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı160.223 0 160.223 701.645 0 701.645Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.527.899 40.679.964 47.207.863 7.411.206 34.588.892 42.000.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 776.854 866.134Kredilerden Alınan Faizler559.699 555.756Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 2.225Bankalardan Alınan Faizler6.875 10.911Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.160 113.214Menkul Değerlerden Alınan Faizler192.555 179.020Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar112.057 107.313İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler80.493 71.707Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.084 1.765Diğer Faiz Gelirleri1.481 3.243FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -328.707 -355.538Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-157.875 -163.110Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.501 -47.432İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-164.419 -141.412Kiralama Faiz Giderleri-2.336 -2.470Diğer Faiz Giderleri-576 -1.114NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ448.147 510.596NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ21.549 7.750Alınan Ücret ve Komisyonlar23.199 9.067Gayri Nakdi Kredilerden13.603 5.723Diğer9.596 3.344Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.650 -1.317Gayri Nakdi Kredilere-427 -252Diğer-1.223 -1.065TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 7.315 5.857TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 7.986 -88.387Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)557 241Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)155.822 61.947Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-148.393 -150.575DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 1.043 21.832FAALİYET BRÜT KÂRI486.040 457.648BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -223.342 -150.010DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -20.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-33.574 -30.608DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -23.780 -18.910NET FAALİYET KARI (ZARARI)205.344 238.120BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)205.344 238.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -45.121 -52.898Cari Vergi Karşılığı0 -43.232Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-165.937 -91.086Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi120.816 81.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 160.223 185.222DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 160.223 185.222Grubun Karı (Zararı)160.223 185.222Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05700000 0,06600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841872BIST