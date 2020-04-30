***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:16
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -4.940 0 1.805 -49.091 1.329 0 0 0 170.408 119.511 -1.226 118.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ller
0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 189.186 371.986 561.172 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189.186 371.986 561.172 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.795 0 4.795 4.913 0 4.913
KARŞILIKLAR
(7) 243.594 23.663 267.257 242.096 22.070 264.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.249 0 20.249 18.095 0 18.095
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
223.345 23.663 247.008 224.001 22.070 246.071
CARİ VERGİ BORCU
(8) 21.427 0 21.427 83.358 0 83.358
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
163.860 296.859 460.719 158.620 86.076 244.696
ÖZKAYNAKLAR
5.354.957 -196.296 5.158.661 5.182.346 -3.357 5.178.989
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
906 0 906 904 0 904
Hisse Senedi İhraç Primleri
532 0 532 530 0 530
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
339.721 435 340.156 337.134 -147 336.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
96.604 -196.731 -100.127 75.403 -3.210 72.193
Kar Yedekleri
1.929.258 0 1.929.258 1.226.589 0 1.226.589
Yasal Yedekler
342.716 0 342.716 306.633 0 306.633
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
1.507.981 0 1.507.981 841.395 0 841.395
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
153.866 0 153.866 704.226 0 704.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.455 0 1.455 -26.278 0 -26.278
Dönem Net Kâr veya Zararı
152.411 0 152.411 730.504 0 730.504
Azınlık Payları
34.602 0 34.602 38.090 0 38.090
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.669.507 40.991.417 47.660.924 7.376.003 34.877.008 42.253.011
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 788.893 881.873
Kredilerden Alınan Faizler
570.650 567.265
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 2.225
Bankalardan Alınan Faizler
7.242 13.516
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.160 113.212
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
192.811 179.656
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
522 636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
111.796 107.313
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
80.493 71.707
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.084 1.765
Diğer Faiz Gelirleri
1.946 4.234
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -339.203 -387.193
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-164.788 -170.393
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.640 -74.252
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-165.757 -141.412
Kiralama Faiz Giderleri
-96 0
Diğer Faiz Giderleri
-922 -1.136
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
449.690 494.680
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
36.403 15.770
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.706 19.044
Gayri Nakdi Kredilerden
13.462 5.506
Diğer
26.244 13.538
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.303 -3.274
Gayri Nakdi Kredilere
-823 -915
Diğer
-2.480 -2.359
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.944 4.202
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -10.694 -79.319
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-508 490
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
163.311 106.384
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-173.497 -186.193
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 9.558 24.197
FAALİYET BRÜT KÂRI
490.901 459.530
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -223.952 -150.935
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -20.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-41.350 -37.537
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -36.018 -21.086
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
189.581 229.972
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
8.142 -6.660
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.723 223.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -47.394 -54.130
Cari Vergi Karşılığı
-2.134 -44.551
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-166.076 -90.999
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
120.816 81.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 150.329 169.182
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 150.329 169.182
Grubun Karı (Zararı)
152.411 170.408
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-2.082 -1.226
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05400000 0,06100000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841879
BIST