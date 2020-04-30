***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -4.940 0 1.805 -49.091 1.329 0 0 0 170.408 119.511 -1.226 118.285Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ller0 9.572.562 9.572.562 0 6.023.450 6.023.450FONLAR2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 189.186 371.986 561.172 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı189.186 371.986 561.172 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.795 0 4.795 4.913 0 4.913KARŞILIKLAR(7) 243.594 23.663 267.257 242.096 22.070 264.166Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.249 0 20.249 18.095 0 18.095Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar223.345 23.663 247.008 224.001 22.070 246.071CARİ VERGİ BORCU(8) 21.427 0 21.427 83.358 0 83.358ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.040.071 2.040.071 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER163.860 296.859 460.719 158.620 86.076 244.696ÖZKAYNAKLAR5.354.957 -196.296 5.158.661 5.182.346 -3.357 5.178.989Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri906 0 906 904 0 904Hisse Senedi İhraç Primleri532 0 532 530 0 530Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler339.721 435 340.156 337.134 -147 336.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler96.604 -196.731 -100.127 75.403 -3.210 72.193Kar Yedekleri1.929.258 0 1.929.258 1.226.589 0 1.226.589Yasal Yedekler342.716 0 342.716 306.633 0 306.633Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler1.507.981 0 1.507.981 841.395 0 841.395Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar153.866 0 153.866 704.226 0 704.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.455 0 1.455 -26.278 0 -26.278Dönem Net Kâr veya Zararı152.411 0 152.411 730.504 0 730.504Azınlık Payları34.602 0 34.602 38.090 0 38.090YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.669.507 40.991.417 47.660.924 7.376.003 34.877.008 42.253.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 788.893 881.873Kredilerden Alınan Faizler570.650 567.265Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 2.225Bankalardan Alınan Faizler7.242 13.516Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.160 113.212Menkul Değerlerden Alınan Faizler192.811 179.656Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar522 636Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar111.796 107.313İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler80.493 71.707Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.084 1.765Diğer Faiz Gelirleri1.946 4.234FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -339.203 -387.193Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-164.788 -170.393Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.640 -74.252İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-165.757 -141.412Kiralama Faiz Giderleri-96 0Diğer Faiz Giderleri-922 -1.136NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ449.690 494.680NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ36.403 15.770Alınan Ücret ve Komisyonlar39.706 19.044Gayri Nakdi Kredilerden13.462 5.506Diğer26.244 13.538Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.303 -3.274Gayri Nakdi Kredilere-823 -915Diğer-2.480 -2.359TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.944 4.202TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -10.694 -79.319Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-508 490Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)163.311 106.384Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-173.497 -186.193DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 9.558 24.197FAALİYET BRÜT KÂRI490.901 459.530BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -223.952 -150.935DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -20.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-41.350 -37.537DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -36.018 -21.086NET FAALİYET KARI (ZARARI)189.581 229.972BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)8.142 -6.660NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.723 223.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -47.394 -54.130Cari Vergi Karşılığı-2.134 -44.551Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-166.076 -90.999Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi120.816 81.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 150.329 169.182DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 150.329 169.182Grubun Karı (Zararı)152.411 170.408Azınlık Payları Karı (Zararı)-2.082 -1.226Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05400000 0,06100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841879BIST