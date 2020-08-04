***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -349 23.737 0 15.704 -162.060 6.791 0 696.794 747.548 0 4.169.447 0 4.169.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -3.725 0 4.106 44.522 0 0 0 0 385.623 430.526 0 430.526Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.963 -50.963 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 20.012 0 19.810 -117.538 6.791 0 1.444.342 0 385.623 4.599.973 0 4.599.973Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 11.759 0 8.279 -15.171 11.881 0 0 0 322.024 338.772 0 338.772Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 -74.439 0 2.479 0 2.479Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 46.086 0 28.993 12.837 35.349 0 2.222.905 0 322.024 5.508.394 0 5.508.394Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.925.905 64.194.784 72.120.689 7.646.516 56.481.115 64.127.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 490.451 4.418.458 4.908.909 450.736 4.096.982 4.547.718Teminat Mektupları490.451 1.428.188 1.918.639 450.736 1.368.294 1.819.030Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları490.451 1.428.188 1.918.639 450.736 1.368.294 1.819.030Banka Kredileri0 159.842 159.842 0 190.447 190.447İthalat Kabul Kredileri0 159.842 159.842 0 190.447 190.447Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241Belgeli Akreditifler0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 549.120 5.076.841 5.625.961 450.117 3.181.266 3.631.383Cayılamaz Taahhütler46.342 1.061.878 1.108.220 104.408 336.269 440.677Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.726 689.194 694.920 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri689 111.633 112.322 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler39.927 261.051 300.978 99.902 222.589 322.491Cayılabilir Taahhütler502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.886.334 54.699.485 61.585.819 6.745.663 49.202.867 55.948.530Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.886.334 36.409.739 43.296.073 6.745.663 32.682.437 39.428.100Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.886.710 5.381.895 7.268.605 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri952.358 2.684.684 3.637.042 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri934.352 2.697.211 3.631.563 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri4.510.074 30.485.546 34.995.620 3.142.346 29.122.244 32.264.590Swap Para Alım İşlemleri313.480 7.570.488 7.883.968 523.843 6.474.510 6.998.353Swap Para Satım İşlemleri4.196.594 3.305.828 7.502.422 2.618.503 3.950.480 6.568.983Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları489.550 542.298 1.031.848 888.022 887.778 1.775.800Para Alım Opsiyonları244.775 271.149 515.924 444.061 443.889 887.950Para Satım Opsiyonları244.775 271.149 515.924 443.961 443.889 887.850Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER83.912.368 588.366.252 672.278.620 73.293.060 466.201.948 539.495.008EMANET KIYMETLER481.843 124.307 606.150 649.217 632.325 1.281.542Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler22.754 124.307 147.061 55.046 632.325 687.371Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler4.097 0 4.097 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar454.744 0 454.744 593.923 0 593.923REHİNLİ KIYMETLER62.132.696 330.535.775 392.668.471 52.954.751 254.620.387 307.575.138Menkul Kıymetler456.248 29.789.899 30.246.147 471.248 13.784.545 14.255.793Teminat Senetleri57.653 1.755.276 1.812.929 95.146 3.691.401 3.786.547Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul4.816.476 78.701.290 83.517.766 3.805.563 63.849.083 67.654.646Diğer Rehinli Kıymetler56.802.319 220.289.310 277.091.629 48.582.794 173.295.358 221.878.152Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER21.297.829 257.706.170 279.003.999 19.689.092 210.949.236 230.638.328BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI91.838.273 652.561.036 744.399.309 80.939.576 522.683.063 603.622.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.250.581 723.761Alınan Faizler1.387.931 1.561.756Ödenen Faizler-535.568 -745.971Alınan Temettüler7.433 7.076Alınan Ücret ve Komisyonlar33.337 16.624Elde Edilen Diğer Kazançlar3.111 2.431Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar28.451 33.511Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-83.120 -74.643Ödenen Vergiler-63.079 -128.684Diğer472.085 51.661Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim536.529 123.449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış714.577 1.063.261Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış665.553 -174.327Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-861.596 -753.314Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.995 -12.171Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.787.110 847.210YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-135.485 -38.936İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-7.702 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-716 -2.855Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller88 2.184Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-896.987 -390.038Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar877.658 352.398Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-108.212 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.577 0Diğer-1.191 -625FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-84.498 -7.974Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.345.479 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.420.808 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.169 -7.974Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi55.577 10.426Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.622.704 810.726Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar599.585 1.202.110Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.222.289 2.012.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)322.024 385.623DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.748 44.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.759 -3.725Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.759 -3.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.989 48.628Yabancı Para Çevrim Farkları8.279 4.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-19.499 55.242Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.881 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.328 -10.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)338.772 430.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.171.699 4.385.395 8.557.094 3.366.651 3.430.212 6.796.863Nakit ve Nakit Benzerleri1.477.279 959.267 2.436.546 526.395 880.910 1.407.305Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.587 215.683 217.270 509 803.528 804.037Bankalar(3) 116.091 743.757 859.848 288 77.844 78.132Para Piyasalarından Alacaklar1.360.026 0 1.360.026 525.628 0 525.628Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-425 -173 -598 -30 -462 -492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.140.212 2.334.270 4.474.482 2.187.024 1.977.139 4.164.163Devlet Borçlanma Senetleri1.942.434 2.271.227 4.213.661 2.001.291 1.922.143 3.923.434Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler42.546 63.043 105.589 40.653 53.806 94.459Diğer Finansal Varlıklar155.232 0 155.232 145.080 1.190 146.270Türev Finansal Varlıklar(2) 554.208 828.761 1.382.969 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı554.208 828.761 1.382.969 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.426.758 29.220.658 36.647.416 6.542.075 26.586.973 33.129.048Krediler(5) 5.261.788 29.609.591 34.871.379 4.529.117 26.766.177 31.295.294Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 180.576 180.576 0 128.874 128.874Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160Devlet Borçlanma Senetleri2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-341.571 -910.386 -1.251.957 -272.936 -607.344 -880.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI892.644 0 892.644 866.767 0 866.767İştirakler (Net)(7) 498.869 0 498.869 466.895 0 466.895Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler498.869 0 498.869 466.895 0 466.895Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 393.775 0 393.775 399.872 0 399.872Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar369.694 0 369.694 378.504 0 378.504Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.081 0 24.081 21.368 0 21.368Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 88.572 0 88.572 91.224 0 91.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.202 0 3.202 3.029 0 3.029Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.202 0 3.202 3.029 0 3.029YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 142.328 0 142.328 38.528 0 38.528DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 171.807 262.686 434.493 110.332 400.151 510.483VARLIKLAR TOPLAMI12.961.413 33.868.739 46.830.152 11.083.009 30.417.336 41.500.345YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 385.822 28.962.853 29.348.675 615.530 25.731.401 26.346.931PARA PİYASALARINA BORÇLAR492.891 253.307 746.198 369.384 662.172 1.031.556İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450FONLAR5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 203.044 387.985 591.029 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı203.044 387.985 591.029 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 34.087 0 34.087 34.278 0 34.278KARŞILIKLAR(7) 241.710 25.747 267.457 237.349 22.070 259.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.138 0 17.138 14.724 0 14.724Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar224.572 25.747 250.319 222.625 22.070 244.695CARİ VERGİ BORCU(8) 211.003 0 211.003 77.425 0 77.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER134.307 258.874 393.181 127.560 59.245 186.805ÖZKAYNAKLAR5.551.469 -43.075 5.508.394 5.170.500 -3.357 5.167.143Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler85.100 812 85.912 74.300 -147 74.153Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler121.066 -43.887 77.179 75.400 -3.210 72.190Kar Yedekleri2.222.905 0 2.222.905 1.444.342 0 1.444.342Yasal Yedekler338.153 0 338.153 303.070 0 303.070Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler1.806.191 0 1.806.191 1.062.711 0 1.062.711Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar322.024 0 322.024 776.084 0 776.084Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı322.024 0 322.024 776.084 0 776.084Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.259.753 39.570.399 46.830.152 6.911.453 34.588.892 41.500.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.557.319 1.768.717 780.465 902.583Kredilerden Alınan Faizler1.138.762 1.183.055 579.063 627.299Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 5.357 0 3.132Bankalardan Alınan Faizler12.139 27.546 5.264 16.635Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler26.554 197.595 12.394 84.381Menkul Değerlerden Alınan Faizler372.763 347.502 180.208 168.482Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5 3 0 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar222.244 219.740 110.187 112.427İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler150.514 127.759 70.021 56.052Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.346 3.377 2.262 1.612Diğer Faiz Gelirleri2.755 4.285 1.274 1.042FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -641.094 -744.839 -312.387 -389.301Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-304.736 -342.549 -146.861 -179.439Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.636 -103.231 -292.078 -157.975 -150.666Kiralama Faiz Giderleri-4.524 -4.869 -2.188 -2.399Diğer Faiz Giderleri-804 -2.112 -228 -998NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ916.225 1.023.878 468.078 513.282NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ29.622 12.989 8.073 5.239Alınan Ücret ve Komisyonlar33.337 16.624 10.138 7.557Gayri Nakdi Kredilerden20.267 11.614 6.664 5.891Diğer13.070 5.010 3.474 1.666Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.715 -3.635 -2.065 -2.318Gayri Nakdi Kredilere-714 -550 -287 -298Diğer-3.001 -3.085 -1.778 -2.020TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.392 4.035 118 1.219TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 24.665 -229.108 16.679 -140.721Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.422 451 865 210Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)123.076 -224.072 -32.746 -286.019Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-99.833 -5.487 48.560 145.088DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.004 26.890 961 5.058FAALİYET BRÜT KÂRI976.908 838.684 493.909 384.077BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -452.447 -234.831 -229.105 -84.821DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -20.000 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-69.046 -63.452 -35.472 -32.844DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -40.373 -35.840 -16.593 -16.930NET FAALİYET KARI (ZARARI)415.042 484.561 212.739 249.482BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.357 8.609 4.803 20.323NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)416.399 493.170 217.542 269.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -94.375 -107.547 -49.254 -54.649Cari Vergi Karşılığı-193.847 -134.541 -193.847 -91.309Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-200.020 -133.326 -34.083 -42.240Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi299.492 160.320 178.676 78.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 322.024 385.623 168.288 215.156DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 322.024 385.623 168.288 215.156Grubun Karı (Zararı)322.024 385.623 168.288 215.156Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11500000 0,13800000 0,06000000 0,07700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865027BIST