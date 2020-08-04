***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.08.2020 18:10
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 23.737 0 15.704 -162.060 6.791 0 696.794 747.548 0 4.169.447 0 4.169.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -3.725 0 4.106 44.522 0 0 0 0 385.623 430.526 0 430.526
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.963 -50.963 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 20.012 0 19.810 -117.538 6.791 0 1.444.342 0 385.623 4.599.973 0 4.599.973
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 11.759 0 8.279 -15.171 11.881 0 0 0 322.024 338.772 0 338.772
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 -74.439 0 2.479 0 2.479
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 46.086 0 28.993 12.837 35.349 0 2.222.905 0 322.024 5.508.394 0 5.508.394
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.925.905 64.194.784 72.120.689 7.646.516 56.481.115 64.127.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 490.451 4.418.458 4.908.909 450.736 4.096.982 4.547.718
Teminat Mektupları
490.451 1.428.188 1.918.639 450.736 1.368.294 1.819.030
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
490.451 1.428.188 1.918.639 450.736 1.368.294 1.819.030
Banka Kredileri
0 159.842 159.842 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 159.842 159.842 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 549.120 5.076.841 5.625.961 450.117 3.181.266 3.631.383
Cayılamaz Taahhütler
46.342 1.061.878 1.108.220 104.408 336.269 440.677
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.726 689.194 694.920 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
689 111.633 112.322 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
39.927 261.051 300.978 99.902 222.589 322.491
Cayılabilir Taahhütler
502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.886.334 54.699.485 61.585.819 6.745.663 49.202.867 55.948.530
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.886.334 36.409.739 43.296.073 6.745.663 32.682.437 39.428.100
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.886.710 5.381.895 7.268.605 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
952.358 2.684.684 3.637.042 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
934.352 2.697.211 3.631.563 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.510.074 30.485.546 34.995.620 3.142.346 29.122.244 32.264.590
Swap Para Alım İşlemleri
313.480 7.570.488 7.883.968 523.843 6.474.510 6.998.353
Swap Para Satım İşlemleri
4.196.594 3.305.828 7.502.422 2.618.503 3.950.480 6.568.983
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
489.550 542.298 1.031.848 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
244.775 271.149 515.924 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
244.775 271.149 515.924 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
83.912.368 588.366.252 672.278.620 73.293.060 466.201.948 539.495.008
EMANET KIYMETLER
481.843 124.307 606.150 649.217 632.325 1.281.542
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.754 124.307 147.061 55.046 632.325 687.371
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.097 0 4.097 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
454.744 0 454.744 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
62.132.696 330.535.775 392.668.471 52.954.751 254.620.387 307.575.138
Menkul Kıymetler
456.248 29.789.899 30.246.147 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
57.653 1.755.276 1.812.929 95.146 3.691.401 3.786.547
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
4.816.476 78.701.290 83.517.766 3.805.563 63.849.083 67.654.646
Diğer Rehinli Kıymetler
56.802.319 220.289.310 277.091.629 48.582.794 173.295.358 221.878.152
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
21.297.829 257.706.170 279.003.999 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
91.838.273 652.561.036 744.399.309 80.939.576 522.683.063 603.622.639
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.250.581 723.761
Alınan Faizler
1.387.931 1.561.756
Ödenen Faizler
-535.568 -745.971
Alınan Temettüler
7.433 7.076
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.337 16.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.111 2.431
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
28.451 33.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-83.120 -74.643
Ödenen Vergiler
-63.079 -128.684
Diğer
472.085 51.661
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
536.529 123.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
714.577 1.063.261
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
665.553 -174.327
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-861.596 -753.314
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.995 -12.171
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.787.110 847.210
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-135.485 -38.936
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-7.702 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-716 -2.855
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
88 2.184
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-896.987 -390.038
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
877.658 352.398
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-108.212 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.577 0
Diğer
-1.191 -625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-84.498 -7.974
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.345.479 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.420.808 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.169 -7.974
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
55.577 10.426
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.622.704 810.726
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.585 1.202.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.222.289 2.012.836
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.024 385.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.748 44.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.759 -3.725
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.759 -3.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.989 48.628
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.279 4.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19.499 55.242
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.881 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.328 -10.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
338.772 430.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.171.699 4.385.395 8.557.094 3.366.651 3.430.212 6.796.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.477.279 959.267 2.436.546 526.395 880.910 1.407.305
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.587 215.683 217.270 509 803.528 804.037
Bankalar
(3) 116.091 743.757 859.848 288 77.844 78.132
Para Piyasalarından Alacaklar
1.360.026 0 1.360.026 525.628 0 525.628
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-425 -173 -598 -30 -462 -492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.140.212 2.334.270 4.474.482 2.187.024 1.977.139 4.164.163
Devlet Borçlanma Senetleri
1.942.434 2.271.227 4.213.661 2.001.291 1.922.143 3.923.434
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
42.546 63.043 105.589 40.653 53.806 94.459
Diğer Finansal Varlıklar
155.232 0 155.232 145.080 1.190 146.270
Türev Finansal Varlıklar
(2) 554.208 828.761 1.382.969 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
554.208 828.761 1.382.969 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.426.758 29.220.658 36.647.416 6.542.075 26.586.973 33.129.048
Krediler
(5) 5.261.788 29.609.591 34.871.379 4.529.117 26.766.177 31.295.294
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 180.576 180.576 0 128.874 128.874
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160
Devlet Borçlanma Senetleri
2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-341.571 -910.386 -1.251.957 -272.936 -607.344 -880.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
892.644 0 892.644 866.767 0 866.767
İştirakler (Net)
(7) 498.869 0 498.869 466.895 0 466.895
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
498.869 0 498.869 466.895 0 466.895
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 393.775 0 393.775 399.872 0 399.872
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
369.694 0 369.694 378.504 0 378.504
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
24.081 0 24.081 21.368 0 21.368
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 88.572 0 88.572 91.224 0 91.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.202 0 3.202 3.029 0 3.029
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.202 0 3.202 3.029 0 3.029
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 142.328 0 142.328 38.528 0 38.528
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 171.807 262.686 434.493 110.332 400.151 510.483
VARLIKLAR TOPLAMI
12.961.413 33.868.739 46.830.152 11.083.009 30.417.336 41.500.345
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 385.822 28.962.853 29.348.675 615.530 25.731.401 26.346.931
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
492.891 253.307 746.198 369.384 662.172 1.031.556
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 203.044 387.985 591.029 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
203.044 387.985 591.029 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 34.087 0 34.087 34.278 0 34.278
KARŞILIKLAR
(7) 241.710 25.747 267.457 237.349 22.070 259.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.138 0 17.138 14.724 0 14.724
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
224.572 25.747 250.319 222.625 22.070 244.695
CARİ VERGİ BORCU
(8) 211.003 0 211.003 77.425 0 77.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
134.307 258.874 393.181 127.560 59.245 186.805
ÖZKAYNAKLAR
5.551.469 -43.075 5.508.394 5.170.500 -3.357 5.167.143
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
85.100 812 85.912 74.300 -147 74.153
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.066 -43.887 77.179 75.400 -3.210 72.190
Kar Yedekleri
2.222.905 0 2.222.905 1.444.342 0 1.444.342
Yasal Yedekler
338.153 0 338.153 303.070 0 303.070
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
1.806.191 0 1.806.191 1.062.711 0 1.062.711
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
322.024 0 322.024 776.084 0 776.084
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
322.024 0 322.024 776.084 0 776.084
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.259.753 39.570.399 46.830.152 6.911.453 34.588.892 41.500.345
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.557.319 1.768.717 780.465 902.583
Kredilerden Alınan Faizler
1.138.762 1.183.055 579.063 627.299
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 5.357 0 3.132
Bankalardan Alınan Faizler
12.139 27.546 5.264 16.635
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26.554 197.595 12.394 84.381
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
372.763 347.502 180.208 168.482
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5 3 0 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
222.244 219.740 110.187 112.427
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
150.514 127.759 70.021 56.052
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.346 3.377 2.262 1.612
Diğer Faiz Gelirleri
2.755 4.285 1.274 1.042
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -641.094 -744.839 -312.387 -389.301
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-304.736 -342.549 -146.861 -179.439
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.636 -103.231 -292.078 -157.975 -150.666
Kiralama Faiz Giderleri
-4.524 -4.869 -2.188 -2.399
Diğer Faiz Giderleri
-804 -2.112 -228 -998
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
916.225 1.023.878 468.078 513.282
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.622 12.989 8.073 5.239
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.337 16.624 10.138 7.557
Gayri Nakdi Kredilerden
20.267 11.614 6.664 5.891
Diğer
13.070 5.010 3.474 1.666
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.715 -3.635 -2.065 -2.318
Gayri Nakdi Kredilere
-714 -550 -287 -298
Diğer
-3.001 -3.085 -1.778 -2.020
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.392 4.035 118 1.219
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 24.665 -229.108 16.679 -140.721
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.422 451 865 210
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
123.076 -224.072 -32.746 -286.019
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-99.833 -5.487 48.560 145.088
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.004 26.890 961 5.058
FAALİYET BRÜT KÂRI
976.908 838.684 493.909 384.077
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -452.447 -234.831 -229.105 -84.821
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -20.000 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-69.046 -63.452 -35.472 -32.844
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -40.373 -35.840 -16.593 -16.930
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
415.042 484.561 212.739 249.482
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.357 8.609 4.803 20.323
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
416.399 493.170 217.542 269.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -94.375 -107.547 -49.254 -54.649
Cari Vergi Karşılığı
-193.847 -134.541 -193.847 -91.309
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-200.020 -133.326 -34.083 -42.240
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
299.492 160.320 178.676 78.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 322.024 385.623 168.288 215.156
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 322.024 385.623 168.288 215.156
Grubun Karı (Zararı)
322.024 385.623 168.288 215.156
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11500000 0,13800000 0,06000000 0,07700000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865027
BIST