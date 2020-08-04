***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -2.898 0 4.106 38.863 5.660 0 0 0 384.955 430.686 -2.100 428.586Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 436 0 526 -3.837 -3.311Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 524 0 374 261.494 -566 20.544 0 19.810 -123.195 12.451 0 1.226.538 -26.397 384.955 4.576.532 32.685 4.609.217Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 10.506 0 8.279 -15.173 11.880 0 0 0 322.757 338.249 -3.781 334.468Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.841 3.049 0 20.892 -1.378 19.514Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -705.819 0 -3.175 0 -3.175Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.175 0 -3.175 0 -3.175Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 532 0 374 310.599 -1.393 38.287 0 28.993 12.837 35.349 0 1.947.074 1.456 322.757 5.496.865 32.931 5.529.796Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.630.171 64.198.205 72.828.376 8.650.964 56.620.778 65.271.742GARANTİ VE KEFALETLER(1) 490.449 4.418.458 4.908.907 450.734 4.096.982 4.547.716Teminat Mektupları490.449 1.428.188 1.918.637 450.734 1.368.294 1.819.028Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları490.449 1.428.188 1.918.637 450.734 1.368.294 1.819.028Banka Kredileri0 159.842 159.842 0 190.447 190.447İthalat Kabul Kredileri0 159.842 159.842 0 190.447 190.447Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241Belgeli Akreditifler0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.243.842 5.076.841 6.320.683 1.313.799 3.181.266 4.495.065Cayılamaz Taahhütler741.064 1.061.878 1.802.942 968.090 336.269 1.304.359Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.726 689.194 694.920 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri689 111.633 112.322 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler734.649 261.051 995.700 963.584 222.589 1.186.173Cayılabilir Taahhütler502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.895.880 54.702.906 61.598.786 6.886.431 49.342.530 56.228.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.895.880 36.413.160 43.309.040 6.886.431 32.822.100 39.708.531Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.886.710 5.381.895 7.268.605 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri952.358 2.684.684 3.637.042 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri934.352 2.697.211 3.631.563 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri4.510.074 30.485.546 34.995.620 3.283.114 29.261.907 32.545.021Swap Para Alım İşlemleri313.480 7.570.488 7.883.968 664.611 6.474.510 7.139.121Swap Para Satım İşlemleri4.196.594 3.305.828 7.502.422 2.618.503 4.090.143 6.708.646Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları489.550 542.298 1.031.848 888.022 887.778 1.775.800Para Alım Opsiyonları244.775 271.149 515.924 444.061 443.889 887.950Para Satım Opsiyonları244.775 271.149 515.924 443.961 443.889 887.850Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.485 3.421 6.906 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 3.421 3.421 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri3.485 0 3.485 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer6.061 0 6.061 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER86.629.725 588.489.234 675.118.959 75.378.722 466.258.507 541.637.229EMANET KIYMETLER3.196.308 246.940 3.443.248 2.730.641 688.583 3.419.224Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.737.219 246.940 2.984.159 2.136.470 688.583 2.825.053Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler4.097 0 4.097 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar454.744 0 454.744 593.923 0 593.923REHİNLİ KIYMETLER62.135.588 330.536.124 392.671.712 52.958.989 254.620.688 307.579.677Menkul Kıymetler456.248 29.789.899 30.246.147 471.248 13.784.545 14.255.793Teminat Senetleri57.979 1.755.625 1.813.604 95.499 3.691.702 3.787.201Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul4.816.721 78.701.290 83.518.011 3.805.808 63.849.083 67.654.891Diğer Rehinli Kıymetler56.804.640 220.289.310 277.093.950 48.586.434 173.295.358 221.881.792Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER21.297.829 257.706.170 279.003.999 19.689.092 210.949.236 230.638.328BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI95.259.896 652.687.439 747.947.335 84.029.686 522.879.285 606.908.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.234.106 723.572Alınan Faizler1.414.704 1.592.355Ödenen Faizler-560.285 -799.812Alınan Temettüler10.801 6.707Alınan Ücret ve Komisyonlar61.168 35.464Elde Edilen Diğer Kazançlar18.790 49.782Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar28.900 33.967Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-113.557 -102.473Ödenen Vergiler-58.982 -126.671Diğer432.567 34.253Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim762.223 -8.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.030 -6.685Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış612.879 1.014.041Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış643.431 -190.000Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-767.037 -736.074Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)273.980 -89.610Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.996.329 715.244YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-136.475 -49.947İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-7.702 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.870 -13.443Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller260 2.184Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-896.987 -390.038Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar877.658 352.363Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-108.212 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.577 0Diğer-1.199 -1.013FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-185.486 96.903Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.345.479 98.405Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.529.470 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-134 -134Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.361 -1.368Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi55.552 12.354Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.729.920 774.554Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar779.802 1.385.825Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.509.722 2.160.379Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)318.976 382.855DİĞER KAPSAMLI GELİRLER15.492 45.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.506 -2.898Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10.506 -2.898Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.986 48.629Yabancı Para Çevrim Farkları8.279 4.106Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-19.498 49.583Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.880 5.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.325 -10.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)334.468 428.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.437.179 4.426.158 8.863.337 3.417.606 3.597.087 7.014.693Nakit ve Nakit Benzerleri1.723.936 1.000.030 2.723.966 539.386 1.047.785 1.587.171Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.590 215.683 217.273 513 803.528 804.041Bankalar(3) 362.685 784.520 1.147.205 12.973 244.719 257.692Para Piyasalarından Alacaklar1.360.524 0 1.360.524 526.286 0 526.286Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-863 -173 -1.036 -386 -462 -848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 8.188 263.097 271.285 15.821 263.097 278.918Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler6 0 6 1 0 1Diğer Finansal Varlıklar8.182 263.097 271.279 15.820 263.097 278.917Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.150.847 2.334.270 4.485.117 2.209.134 1.977.139 4.186.273Devlet Borçlanma Senetleri1.942.434 2.271.227 4.213.661 2.001.291 1.922.143 3.923.434Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler75.274 63.043 138.317 62.763 53.806 116.569Diğer Finansal Varlıklar133.139 0 133.139 145.080 1.190 146.270Türev Finansal Varlıklar(2) 554.208 828.761 1.382.969 653.265 309.066 962.331Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı554.208 828.761 1.382.969 653.265 309.066 962.331Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.740.495 29.220.658 36.961.153 6.757.111 26.586.973 33.344.084Krediler(5) 5.583.630 29.609.591 35.193.221 4.750.439 26.766.177 31.516.616Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 180.576 180.576 0 128.874 128.874Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160Devlet Borçlanma Senetleri2.506.541 340.877 2.847.418 2.285.894 299.266 2.585.160Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-349.676 -910.386 -1.260.062 -279.222 -607.344 -886.566SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI525.669 0 525.669 473.335 0 473.335İştirakler (Net)(7) 498.869 0 498.869 465.976 0 465.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler498.869 0 498.869 464.920 0 464.920Konsolide Edilmeyenler0 0 0 1.056 0 1.056Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 24.550 0 24.550 5.109 0 5.109Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.550 0 24.550 5.109 0 5.109Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)2.250 0 2.250 2.250 0 2.250Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.250 0 2.250 2.250 0 2.250MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 345.940 0 345.940 347.206 0 347.206MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 5.113 0 5.113 5.074 0 5.074Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer4.108 0 4.108 4.069 0 4.069YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 275.234 0 275.234 273.918 0 273.918CARİ VERGİ VARLIĞI258 0 258 255 0 255ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 143.663 0 143.663 39.930 0 39.930DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 578.872 262.684 841.556 289.966 400.147 690.113VARLIKLAR TOPLAMI14.116.826 33.909.500 48.026.326 11.668.804 30.584.207 42.253.011YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 465.768 29.258.855 29.724.623 635.639 25.992.686 26.628.325PARA PİYASALARINA BORÇLAR883.531 253.307 1.136.838 535.195 662.172 1.197.367İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 325.355 7.529.034 7.854.389 253.918 6.023.450 6.277.368Bonolar0 0 0 108.662 0 108.662Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler325.355 0 325.355 145.256 0 145.256Tahviller0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450FONLAR5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 203.044 387.985 591.029 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı203.044 387.985 591.029 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 5.422 4.913KARŞILIKLAR(7) 246.397 25.747 272.144 242.096 22.070 264.166Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı21.449 0 21.449 18.095 0 18.095Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar224.948 25.747 250.695 224.001 22.070 246.071CARİ VERGİ BORCU(8) 215.670 0 215.670 83.358 0 83.358ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER195.792 299.529 495.321 158.620 86.076 244.696ÖZKAYNAKLAR5.572.871 -43.075 5.529.796 5.182.346 -3.357 5.178.989Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri906 0 906 904 0 904Hisse Senedi İhraç Primleri532 0 532 530 0 530Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler346.681 812 347.493 337.134 -147 336.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler121.066 -43.887 77.179 75.403 -3.210 72.193Kar Yedekleri1.947.074 0 1.947.074 1.226.589 0 1.226.589Yasal Yedekler342.716 0 342.716 306.633 0 306.633Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler1.525.797 0 1.525.797 841.395 0 841.395Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar324.213 0 324.213 704.226 0 704.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.456 0 1.456 -26.278 0 -26.278Dönem Net Kâr veya Zararı322.757 0 322.757 730.504 0 730.504Azınlık Payları32.931 0 32.931 38.090 0 38.090YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.119.270 39.907.056 48.026.326 7.376.003 34.877.008 42.253.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.584.299 1.800.417 795.406 918.544Kredilerden Alınan Faizler1.160.076 1.208.076 589.426 640.811Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 5.357 0 3.132Bankalardan Alınan Faizler16.068 31.288 8.826 17.772Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler26.554 197.603 12.394 84.391Menkul Değerlerden Alınan Faizler373.453 348.452 180.642 168.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar797 953 275 317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar222.142 219.740 110.346 112.427İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler150.514 127.759 70.021 56.052Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.346 3.377 2.262 1.612Diğer Faiz Gelirleri3.802 6.264 1.856 2.030FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -661.063 -793.708 -321.860 -406.515Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-316.667 -356.459 -151.879 -186.066Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.162 -140.655 -11.522 -66.403İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-323.732 -294.439 -157.975 -153.027Kiralama Faiz Giderleri-110 -43 -14 -43Diğer Faiz Giderleri-1.392 -2.112 -470 -976NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ923.236 1.006.709 473.546 512.029NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ58.644 27.642 22.241 11.872Alınan Ücret ve Komisyonlar61.168 35.012 21.462 15.968Gayri Nakdi Kredilerden20.126 11.140 6.664 5.634Diğer41.042 23.872 14.798 10.334Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.524 -7.370 779 -4.096Gayri Nakdi Kredilere-1.586 -1.702 -763 -787Diğer-938 -5.668 1.542 -3.309TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 10.801 6.707 4.857 2.505TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -10.506 -215.631 188 -136.312Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.475 978 1.983 488Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)134.528 -172.325 -28.783 -278.709Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-146.509 -44.284 26.988 141.909DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 18.319 31.258 8.761 7.061FAALİYET BRÜT KÂRI1.000.494 856.685 509.593 397.155BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -454.068 -236.156 -230.116 -85.221DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -20.000 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-85.435 -78.080 -44.085 -40.543DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -66.115 -45.983 -30.097 -24.897NET FAALİYET KARI (ZARARI)394.876 476.466 205.295 246.494BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)22.649 16.005 14.507 22.665NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)417.525 492.471 219.802 269.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -98.549 -109.616 -51.155 -55.486Cari Vergi Karşılığı-197.957 -136.554 -195.823 -92.003Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-200.097 -133.382 -34.021 -42.383Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi299.505 160.320 178.689 78.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 318.976 382.855 168.647 213.673DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 318.976 382.855 168.647 213.673Grubun Karı (Zararı)322.757 384.955 170.346 214.547Azınlık Payları Karı (Zararı)-3.781 -2.100 -1.699 -874Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11500000 0,13700000 0,06100000 0,07600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865036BIST