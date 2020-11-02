***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
02.11.2020 18:11
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 23.737 0 15.704 -162.060 6.791 0 696.794 747.548 0 4.169.447 0 4.169.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -981 0 1.434 133.647 11.691 0 0 0 572.245 718.036 0 718.036
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.963 -50.963 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 22.756 0 17.138 -28.413 18.482 0 1.444.342 0 572.245 4.887.483 0 4.887.483
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 13.965 0 19.989 -91.503 31.809 0 0 0 526.133 500.393 0 500.393
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.253 -74.439 0 1.814 0 1.814
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 48.292 0 40.703 -63.495 55.277 0 2.222.240 0 526.133 5.669.350 0 5.669.350
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.724.974 68.732.216 75.457.190 7.646.516 56.481.115 64.127.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 353.168 4.464.161 4.817.329 450.736 4.096.982 4.547.718
Teminat Mektupları
353.168 1.852.596 2.205.764 450.736 1.368.294 1.819.030
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
353.168 1.852.596 2.205.764 450.736 1.368.294 1.819.030
Banka Kredileri
0 170.342 170.342 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 170.342 170.342 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 630.748 5.568.564 6.199.312 450.117 3.181.266 3.631.383
Cayılamaz Taahhütler
73.164 1.145.146 1.218.310 104.408 336.269 440.677
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
34.774 715.231 750.005 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 132.639 132.639 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
38.390 297.276 335.666 99.902 222.589 322.491
Cayılabilir Taahhütler
557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.741.058 58.699.491 64.440.549 6.745.663 49.202.867 55.948.530
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.741.058 37.867.662 43.608.720 6.745.663 32.682.437 39.428.100
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.150.415 4.220.171 5.370.586 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
615.339 2.071.032 2.686.371 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
535.076 2.149.139 2.684.215 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.505.671 33.542.159 38.047.830 3.142.346 29.122.244 32.264.590
Swap Para Alım İşlemleri
274.516 8.034.662 8.309.178 523.843 6.474.510 6.998.353
Swap Para Satım İşlemleri
4.231.155 3.409.647 7.640.802 2.618.503 3.950.480 6.568.983
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.048.925 11.048.925 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.048.925 11.048.925 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
84.972 105.332 190.304 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
42.486 52.666 95.152 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
42.486 52.666 95.152 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
89.202.234 683.378.559 772.580.793 73.293.060 466.201.948 539.495.008
EMANET KIYMETLER
833.726 142.442 976.168 649.217 632.325 1.281.542
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.740 142.442 165.182 55.046 632.325 687.371
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.510 0 1.510 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
809.228 0 809.228 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
65.667.388 383.501.158 449.168.546 52.954.751 254.620.387 307.575.138
Menkul Kıymetler
456.248 35.134.808 35.591.056 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
73.771 1.835.080 1.908.851 95.146 3.691.401 3.786.547
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.045.434 93.218.422 101.263.856 3.805.563 63.849.083 67.654.646
Diğer Rehinli Kıymetler
57.091.935 253.312.848 310.404.783 48.582.794 173.295.358 221.878.152
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
22.701.120 299.734.959 322.436.079 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
95.927.208 752.110.775 848.037.983 80.939.576 522.683.063 603.622.639
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.772.255 505.533
Alınan Faizler
2.207.376 2.282.011
Ödenen Faizler
-923.783 -1.024.601
Alınan Temettüler
7.433 7.123
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.163 24.966
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.211 3.721
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
28.745 84.289
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-111.259 -98.837
Ödenen Vergiler
-261.318 -219.627
Diğer
774.687 -553.512
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-555.499 -24.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
752.678 1.158.570
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-314.122 -155.360
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.336.043 -1.239.664
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
341.988 211.900
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.216.756 480.979
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-296.294 -139.212
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-185.542 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.069 -3.592
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
98 2.309
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-973.027 -593.446
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
971.231 456.424
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-108.212 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.577 0
Diğer
-1.350 -907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-88.827 -11.962
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.345.479 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.420.808 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-13.498 -11.962
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
22.941 -1.054
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
854.576 328.751
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.585 1.202.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.454.161 1.530.861
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
526.133 572.245
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25.740 145.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.965 -981
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13.965 -981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-39.705 146.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.989 1.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-117.367 171.365
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
31.809 11.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.864 -37.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.393 718.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.273.951 4.880.677 9.154.628 3.366.651 3.430.212 6.796.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.329.727 1.211.366 2.541.093 526.395 880.910 1.407.305
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.130 1.081.898 1.085.028 509 803.528 804.037
Bankalar
(3) 30.323 130.088 160.411 288 77.844 78.132
Para Piyasalarından Alacaklar
1.296.358 0 1.296.358 525.628 0 525.628
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-84 -620 -704 -30 -462 -492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.073.622 2.637.806 4.711.428 2.187.024 1.977.139 4.164.163
Devlet Borçlanma Senetleri
1.884.321 2.565.256 4.449.577 2.001.291 1.922.143 3.923.434
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47.807 72.550 120.357 40.653 53.806 94.459
Diğer Finansal Varlıklar
141.494 0 141.494 145.080 1.190 146.270
Türev Finansal Varlıklar
(2) 870.602 768.408 1.639.010 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
870.602 768.408 1.639.010 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.265.514 34.094.344 41.359.858 6.542.075 26.586.973 33.129.048
Krediler
(5) 5.053.788 34.676.423 39.730.211 4.529.117 26.766.177 31.295.294
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 216.762 216.762 0 128.874 128.874
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.596.352 378.232 2.974.584 2.285.894 299.266 2.585.160
Devlet Borçlanma Senetleri
2.596.352 378.232 2.974.584 2.285.894 299.266 2.585.160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-384.626 -1.177.073 -1.561.699 -272.936 -607.344 -880.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.106.363 0 1.106.363 866.767 0 866.767
İştirakler (Net)
(7) 545.794 0 545.794 466.895 0 466.895
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
545.794 0 545.794 466.895 0 466.895
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 560.569 0 560.569 399.872 0 399.872
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
535.865 0 535.865 378.504 0 378.504
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
24.704 0 24.704 21.368 0 21.368
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 82.301 0 82.301 91.224 0 91.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.844 0 2.844 3.029 0 3.029
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.844 0 2.844 3.029 0 3.029
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 145.103 0 145.103 38.528 0 38.528
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 123.985 395.521 519.506 110.332 400.151 510.483
VARLIKLAR TOPLAMI
13.064.464 39.370.542 52.435.006 11.083.009 30.417.336 41.500.345
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 163.761 33.291.591 33.455.352 615.530 25.731.401 26.346.931
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
428.057 617.133 1.045.190 369.384 662.172 1.031.556
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 8.462.307 8.462.307 0 6.023.450 6.023.450
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 8.462.307 8.462.307 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 247.404 431.795 679.199 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
247.404 431.795 679.199 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 28.897 0 28.897 34.278 0 34.278
KARŞILIKLAR
(7) 239.733 27.535 267.268 237.349 22.070 259.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.171 0 16.171 14.724 0 14.724
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
223.562 27.535 251.097 222.625 22.070 244.695
CARİ VERGİ BORCU
(8) 41.516 0 41.516 77.425 0 77.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.394.115 2.394.115 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.394.115 2.394.115 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
134.670 195.668 330.338 127.560 59.245 186.805
ÖZKAYNAKLAR
5.748.662 -79.312 5.669.350 5.170.500 -3.357 5.167.143
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
89.510 -1.392 88.118 74.300 -147 74.153
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
110.405 -77.920 32.485 75.400 -3.210 72.190
Kar Yedekleri
2.222.240 0 2.222.240 1.444.342 0 1.444.342
Yasal Yedekler
338.153 0 338.153 303.070 0 303.070
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
1.805.526 0 1.805.526 1.062.711 0 1.062.711
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
526.133 0 526.133 776.084 0 776.084
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
526.133 0 526.133 776.084 0 776.084
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.041.645 45.393.361 52.435.006 6.911.453 34.588.892 41.500.345
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.445.887 2.543.205 888.568 774.488
Kredilerden Alınan Faizler
1.776.469 1.698.079 637.707 515.024
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
32 7.129 32 1.772
Bankalardan Alınan Faizler
14.908 46.083 2.769 18.537
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
55.225 264.909 28.671 67.314
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
589.170 510.087 216.407 162.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5 3 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
327.866 331.797 105.622 112.057
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
261.299 178.287 110.785 50.528
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
6.281 4.589 1.935 1.212
Diğer Faiz Gelirleri
3.802 12.329 1.047 8.044
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -970.534 -1.031.655 -329.440 -286.816
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-456.263 -488.579 -151.527 -146.030
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.846 -107.255 -6.210 -4.024
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-492.349 -425.990 -169.955 -133.912
Kiralama Faiz Giderleri
-6.080 -7.191 -1.556 -2.322
Diğer Faiz Giderleri
-996 -2.640 -192 -528
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.475.353 1.511.550 559.128 487.672
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.581 19.785 8.959 6.796
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.163 24.966 10.826 8.342
Gayri Nakdi Kredilerden
27.877 17.970 7.610 6.356
Diğer
16.286 6.996 3.216 1.986
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.582 -5.181 -1.867 -1.546
Gayri Nakdi Kredilere
-852 -737 -138 -187
Diğer
-4.730 -4.444 -1.729 -1.359
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.392 4.082 0 47
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 121.093 -404.606 96.428 -175.498
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.609 1.108 2.187 657
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
440.468 -558.739 317.392 -334.667
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-322.984 153.025 -223.151 158.512
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.993 29.726 989 2.836
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.642.412 1.160.537 665.504 321.853
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -827.414 -314.470 -374.967 -79.639
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -20.000 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-104.223 -94.322 -35.177 -30.870
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -55.244 -54.499 -14.871 -18.659
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
655.531 677.246 240.489 192.685
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
17.975 44.958 16.618 36.349
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
673.506 722.204 257.107 229.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -147.373 -149.959 -52.998 -42.412
Cari Vergi Karşılığı
-228.084 -209.672 -34.237 -75.131
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-349.727 -191.444 -149.707 -58.118
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
430.438 251.157 130.946 90.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 526.133 572.245 204.109 186.622
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 526.133 572.245 204.109 186.622
Grubun Karı (Zararı)
526.133 572.245 204.109 186.622
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18800000 0,20400000 0,07300000 0,06700000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885473
BIST