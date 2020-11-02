***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -349 23.737 0 15.704 -162.060 6.791 0 696.794 747.548 0 4.169.447 0 4.169.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -981 0 1.434 133.647 11.691 0 0 0 572.245 718.036 0 718.036Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.963 -50.963 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 22.756 0 17.138 -28.413 18.482 0 1.444.342 0 572.245 4.887.483 0 4.887.483Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 13.965 0 19.989 -91.503 31.809 0 0 0 526.133 500.393 0 500.393Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.253 -74.439 0 1.814 0 1.814Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 48.292 0 40.703 -63.495 55.277 0 2.222.240 0 526.133 5.669.350 0 5.669.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.724.974 68.732.216 75.457.190 7.646.516 56.481.115 64.127.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 353.168 4.464.161 4.817.329 450.736 4.096.982 4.547.718Teminat Mektupları353.168 1.852.596 2.205.764 450.736 1.368.294 1.819.030Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları353.168 1.852.596 2.205.764 450.736 1.368.294 1.819.030Banka Kredileri0 170.342 170.342 0 190.447 190.447İthalat Kabul Kredileri0 170.342 170.342 0 190.447 190.447Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241Belgeli Akreditifler0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 630.748 5.568.564 6.199.312 450.117 3.181.266 3.631.383Cayılamaz Taahhütler73.164 1.145.146 1.218.310 104.408 336.269 440.677Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri34.774 715.231 750.005 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 132.639 132.639 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler38.390 297.276 335.666 99.902 222.589 322.491Cayılabilir Taahhütler557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 5.741.058 58.699.491 64.440.549 6.745.663 49.202.867 55.948.530Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.741.058 37.867.662 43.608.720 6.745.663 32.682.437 39.428.100Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.150.415 4.220.171 5.370.586 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri615.339 2.071.032 2.686.371 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri535.076 2.149.139 2.684.215 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri4.505.671 33.542.159 38.047.830 3.142.346 29.122.244 32.264.590Swap Para Alım İşlemleri274.516 8.034.662 8.309.178 523.843 6.474.510 6.998.353Swap Para Satım İşlemleri4.231.155 3.409.647 7.640.802 2.618.503 3.950.480 6.568.983Swap Faiz Alım İşlemleri0 11.048.925 11.048.925 0 9.348.627 9.348.627Swap Faiz Satım İşlemleri0 11.048.925 11.048.925 0 9.348.627 9.348.627Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları84.972 105.332 190.304 888.022 887.778 1.775.800Para Alım Opsiyonları42.486 52.666 95.152 444.061 443.889 887.950Para Satım Opsiyonları42.486 52.666 95.152 443.961 443.889 887.850Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER89.202.234 683.378.559 772.580.793 73.293.060 466.201.948 539.495.008EMANET KIYMETLER833.726 142.442 976.168 649.217 632.325 1.281.542Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler22.740 142.442 165.182 55.046 632.325 687.371Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler1.510 0 1.510 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar809.228 0 809.228 593.923 0 593.923REHİNLİ KIYMETLER65.667.388 383.501.158 449.168.546 52.954.751 254.620.387 307.575.138Menkul Kıymetler456.248 35.134.808 35.591.056 471.248 13.784.545 14.255.793Teminat Senetleri73.771 1.835.080 1.908.851 95.146 3.691.401 3.786.547Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.045.434 93.218.422 101.263.856 3.805.563 63.849.083 67.654.646Diğer Rehinli Kıymetler57.091.935 253.312.848 310.404.783 48.582.794 173.295.358 221.878.152Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER22.701.120 299.734.959 322.436.079 19.689.092 210.949.236 230.638.328BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI95.927.208 752.110.775 848.037.983 80.939.576 522.683.063 603.622.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.772.255 505.533Alınan Faizler2.207.376 2.282.011Ödenen Faizler-923.783 -1.024.601Alınan Temettüler7.433 7.123Alınan Ücret ve Komisyonlar44.163 24.966Elde Edilen Diğer Kazançlar6.211 3.721Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar28.745 84.289Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-111.259 -98.837Ödenen Vergiler-261.318 -219.627Diğer774.687 -553.512Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-555.499 -24.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış752.678 1.158.570Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-314.122 -155.360Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.336.043 -1.239.664Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)341.988 211.900Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.216.756 480.979YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-296.294 -139.212İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-185.542 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.069 -3.592Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller98 2.309Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-973.027 -593.446Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar971.231 456.424Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-108.212 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.577 0Diğer-1.350 -907FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-88.827 -11.962Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.345.479 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.420.808 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-13.498 -11.962Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi22.941 -1.054Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)854.576 328.751Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar599.585 1.202.110Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.454.161 1.530.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)526.133 572.245DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-25.740 145.791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.965 -981Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13.965 -981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-39.705 146.772Yabancı Para Çevrim Farkları19.989 1.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-117.367 171.365Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları31.809 11.691Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.864 -37.718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)500.393 718.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.273.951 4.880.677 9.154.628 3.366.651 3.430.212 6.796.863Nakit ve Nakit Benzerleri1.329.727 1.211.366 2.541.093 526.395 880.910 1.407.305Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 3.130 1.081.898 1.085.028 509 803.528 804.037Bankalar(3) 30.323 130.088 160.411 288 77.844 78.132Para Piyasalarından Alacaklar1.296.358 0 1.296.358 525.628 0 525.628Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-84 -620 -704 -30 -462 -492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.073.622 2.637.806 4.711.428 2.187.024 1.977.139 4.164.163Devlet Borçlanma Senetleri1.884.321 2.565.256 4.449.577 2.001.291 1.922.143 3.923.434Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47.807 72.550 120.357 40.653 53.806 94.459Diğer Finansal Varlıklar141.494 0 141.494 145.080 1.190 146.270Türev Finansal Varlıklar(2) 870.602 768.408 1.639.010 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı870.602 768.408 1.639.010 653.232 309.066 962.298Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.265.514 34.094.344 41.359.858 6.542.075 26.586.973 33.129.048Krediler(5) 5.053.788 34.676.423 39.730.211 4.529.117 26.766.177 31.295.294Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 216.762 216.762 0 128.874 128.874Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.596.352 378.232 2.974.584 2.285.894 299.266 2.585.160Devlet Borçlanma Senetleri2.596.352 378.232 2.974.584 2.285.894 299.266 2.585.160Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-384.626 -1.177.073 -1.561.699 -272.936 -607.344 -880.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.106.363 0 1.106.363 866.767 0 866.767İştirakler (Net)(7) 545.794 0 545.794 466.895 0 466.895Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler545.794 0 545.794 466.895 0 466.895Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 560.569 0 560.569 399.872 0 399.872Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar535.865 0 535.865 378.504 0 378.504Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.704 0 24.704 21.368 0 21.368Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 82.301 0 82.301 91.224 0 91.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 2.844 0 2.844 3.029 0 3.029Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.844 0 2.844 3.029 0 3.029YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 145.103 0 145.103 38.528 0 38.528DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 123.985 395.521 519.506 110.332 400.151 510.483VARLIKLAR TOPLAMI13.064.464 39.370.542 52.435.006 11.083.009 30.417.336 41.500.345YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 163.761 33.291.591 33.455.352 615.530 25.731.401 26.346.931PARA PİYASALARINA BORÇLAR428.057 617.133 1.045.190 369.384 662.172 1.031.556İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 8.462.307 8.462.307 0 6.023.450 6.023.450Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 8.462.307 8.462.307 0 6.023.450 6.023.450FONLAR8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 247.404 431.795 679.199 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı247.404 431.795 679.199 276.933 207.410 484.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 28.897 0 28.897 34.278 0 34.278KARŞILIKLAR(7) 239.733 27.535 267.268 237.349 22.070 259.419Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.171 0 16.171 14.724 0 14.724Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar223.562 27.535 251.097 222.625 22.070 244.695CARİ VERGİ BORCU(8) 41.516 0 41.516 77.425 0 77.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.394.115 2.394.115 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.394.115 2.394.115 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER134.670 195.668 330.338 127.560 59.245 186.805ÖZKAYNAKLAR5.748.662 -79.312 5.669.350 5.170.500 -3.357 5.167.143Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler89.510 -1.392 88.118 74.300 -147 74.153Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler110.405 -77.920 32.485 75.400 -3.210 72.190Kar Yedekleri2.222.240 0 2.222.240 1.444.342 0 1.444.342Yasal Yedekler338.153 0 338.153 303.070 0 303.070Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler1.805.526 0 1.805.526 1.062.711 0 1.062.711Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar526.133 0 526.133 776.084 0 776.084Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı526.133 0 526.133 776.084 0 776.084Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.041.645 45.393.361 52.435.006 6.911.453 34.588.892 41.500.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.445.887 2.543.205 888.568 774.488Kredilerden Alınan Faizler1.776.469 1.698.079 637.707 515.024Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler32 7.129 32 1.772Bankalardan Alınan Faizler14.908 46.083 2.769 18.537Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler55.225 264.909 28.671 67.314Menkul Değerlerden Alınan Faizler589.170 510.087 216.407 162.585Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5 3 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar327.866 331.797 105.622 112.057İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler261.299 178.287 110.785 50.528Finansal Kiralama Faiz Gelirleri6.281 4.589 1.935 1.212Diğer Faiz Gelirleri3.802 12.329 1.047 8.044FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -970.534 -1.031.655 -329.440 -286.816Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-456.263 -488.579 -151.527 -146.030Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.846 -107.255 -6.210 -4.024İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-492.349 -425.990 -169.955 -133.912Kiralama Faiz Giderleri-6.080 -7.191 -1.556 -2.322Diğer Faiz Giderleri-996 -2.640 -192 -528NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.475.353 1.511.550 559.128 487.672NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ38.581 19.785 8.959 6.796Alınan Ücret ve Komisyonlar44.163 24.966 10.826 8.342Gayri Nakdi Kredilerden27.877 17.970 7.610 6.356Diğer16.286 6.996 3.216 1.986Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.582 -5.181 -1.867 -1.546Gayri Nakdi Kredilere-852 -737 -138 -187Diğer-4.730 -4.444 -1.729 -1.359TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.392 4.082 0 47TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 121.093 -404.606 96.428 -175.498Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.609 1.108 2.187 657Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)440.468 -558.739 317.392 -334.667Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-322.984 153.025 -223.151 158.512DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.993 29.726 989 2.836FAALİYET BRÜT KÂRI1.642.412 1.160.537 665.504 321.853BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -827.414 -314.470 -374.967 -79.639DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -20.000 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-104.223 -94.322 -35.177 -30.870DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -55.244 -54.499 -14.871 -18.659NET FAALİYET KARI (ZARARI)655.531 677.246 240.489 192.685BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)17.975 44.958 16.618 36.349NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)673.506 722.204 257.107 229.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -147.373 -149.959 -52.998 -42.412Cari Vergi Karşılığı-228.084 -209.672 -34.237 -75.131Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-349.727 -191.444 -149.707 -58.118Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi430.438 251.157 130.946 90.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 526.133 572.245 204.109 186.622DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 526.133 572.245 204.109 186.622Grubun Karı (Zararı)526.133 572.245 204.109 186.622Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18800000 0,20400000 0,07300000 0,06700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885473BIST