***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -1.961 0 1.434 133.647 11.694 0 0 0 573.676 718.490 -582 717.908Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -82 0 29 -4.695 -4.666Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 526 0 374 261.494 -566 21.481 0 17.138 -28.411 18.485 0 1.226.557 -26.915 573.676 4.863.839 33.345 4.897.184Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 12.449 0 19.989 -91.907 31.809 0 0 0 528.164 500.504 -5.875 494.629Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.845 -923 0 17.168 18.864 36.032Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.778 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 776 0 374 310.599 -1.393 40.230 0 40.703 -63.897 55.278 0 1.947.078 525 528.164 5.658.437 51.079 5.709.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.499.119 68.772.154 76.271.273 8.650.964 56.620.778 65.271.742GARANTİ VE KEFALETLER(1) 353.166 4.464.161 4.817.327 450.734 4.096.982 4.547.716Teminat Mektupları353.166 1.852.596 2.205.762 450.734 1.368.294 1.819.028Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları353.166 1.852.596 2.205.762 450.734 1.368.294 1.819.028Banka Kredileri0 170.342 170.342 0 190.447 190.447İthalat Kabul Kredileri0 170.342 170.342 0 190.447 190.447Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241Belgeli Akreditifler0 2.441.223 2.441.223 0 2.538.241 2.538.241Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.360.736 5.568.564 6.929.300 1.313.799 3.181.266 4.495.065Cayılamaz Taahhütler803.152 1.145.146 1.948.298 968.090 336.269 1.304.359Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri34.774 715.231 750.005 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 132.639 132.639 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler768.378 297.276 1.065.654 963.584 222.589 1.186.173Cayılabilir Taahhütler557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri557.584 4.423.418 4.981.002 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 5.785.217 58.739.429 64.524.646 6.886.431 49.342.530 56.228.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.785.217 37.907.600 43.692.817 6.886.431 32.822.100 39.708.531Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.150.415 4.220.171 5.370.586 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri615.339 2.071.032 2.686.371 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri535.076 2.149.139 2.684.215 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri4.543.791 33.581.199 38.124.990 3.283.114 29.261.907 32.545.021Swap Para Alım İşlemleri312.636 8.034.662 8.347.298 664.611 6.474.510 7.139.121Swap Para Satım İşlemleri4.231.155 3.448.687 7.679.842 2.618.503