***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 49.105 -827 4.339 0 5.010 190.068 16.678 0 0 0 730.504 994.877 5.637 1.000.514Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 555 0 702 -6.169 -5.467Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 5.267.924 6.868.090 1.313.799 3.181.266 4.495.065Cayılamaz Taahhütler1.050.260 553.382 1.603.642 968.090 336.269 1.304.359Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.028 90.102 99.130 4.506 16.898 21.404Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 127.172 127.172 0 96.782 96.782Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.041.232 336.108 1.377.340 963.584 222.589 1.186.173Cayılabilir Taahhütler549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 5.417.628 50.662.604 56.080.232 6.886.431 49.342.530 56.228.961Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.417.628 30.821.838 36.239.466 6.886.431 32.822.100 39.708.531Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri551.948 799.850 1.351.798 2.715.295 2.672.415 5.387.710Vadeli Döviz Alım İşlemleri283.382 393.739 677.121 1.359.615 1.335.965 2.695.580Vadeli Döviz Satım İşlemleri268.566 406.111 674.677 1.355.680 1.336.450 2.692.130Para ve Faiz Swap İşlemleri4.710.136 29.887.024 34.597.160 3.283.114 29.261.907 32.545.021Swap Para Alım İşlemleri341.717 6.861.632 7.203.349 664.611 6.474.510 7.139.121Swap Para Satım İşlemleri4.368.419 2.576.136 6.944.555 2.618.503 4.090.143 6.708.646Swap Faiz Alım İşlemleri0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627Swap Faiz Satım İşlemleri0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları142.970 134.964 277.934 888.022 887.778 1.775.800Para Alım Opsiyonları71.485 67.482 138.967 444.061 443.889 887.950Para Satım Opsiyonları71.485 67.482 138.967 443.961 443.889 887.850Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer12.574 0 12.574 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER68.853.512 416.411.119 485.264.631 75.378.722 466.258.507 541.637.229EMANET KIYMETLER3.048.106 276.873 3.324.979 2.730.641 688.583 3.419.224Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.250.816 276.873 2.527.689 2.136.470 688.583 2.825.053Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar797.042 0 797.042 593.923 0 593.923REHİNLİ KIYMETLER59.075.249 327.909.736 386.984.985 52.958.989 254.620.688 307.579.677Menkul Kıymetler456.248 0 456.248 471.248 13.784.545 14.255.793Teminat Senetleri80.666 1.616.541 1.697.207 95.499 3.691.702 3.787.201Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.235.352 89.251.431 97.486.783 3.805.808 63.849.083 67.654.891Diğer Rehinli Kıymetler50.302.983 237.041.764 287.344.747 48.586.434 173.295.358 221.881.792Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER6.730.157 88.224.510 94.954.667 19.689.092 210.949.236 230.638.328BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI76.227.363 476.924.428 553.151.791 84.029.686 522.879.285 606.908.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.892.269 1.125.037Alınan Faizler2.985.322 2.971.773Ödenen Faizler-1.224.002 -1.250.464Alınan Temettüler10.857 6.754Alınan Ücret ve Komisyonlar137.281 78.154Elde Edilen Diğer Kazançlar65.373 80.871Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar33.596 85.017Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-210.323 -182.369Ödenen Vergiler-284.929 -288.619Diğer379.094 -376.080Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-684.992 683.347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.143 -5.157Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış428.298 310.064Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-315.826 120.049Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.518.465 -319.292Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)740.144 577.683Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.207.277 1.808.384YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.430 -521.520İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -990Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.965 -9.698Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller280 5.592Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-998.063 -1.048.151Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.142.753 772.368Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-149.670 -433.812Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.577 195.251Diğer-2.342 -2.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-130.338 -1.897.241Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.330.419 108.662Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.478.503 -2.004.016İhraç Edilen Sermaye Araçları20.534 0Temettü Ödemeleri-134 -134Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.654 -1.753Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.313 4.354Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.084.822 -606.023Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar779.802 1.385.825Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.864.624 779.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)709.473 736.141DİĞER KAPSAMLI GELİRLER206.373 264.373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.805 52.617Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.407 49.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.507 -1.034Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları18.194 4.339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.303 207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar153.568 211.756Yabancı Para Çevrim Farkları19.138 5.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri57.571 243.694Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları87.426 16.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.567 -53.626TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)915.846 1.000.514Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.051.419 5.046.636 9.098.055 3.417.606 3.597.087 7.014.693Nakit ve Nakit Benzerleri1.512.256 1.363.303 2.875.559 539.386 1.047.785 1.587.171Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.247 1.021.382 1.023.629 513 803.528 804.041Bankalar(3) 86.932 342.533 429.465 12.973 244.719 257.692Para Piyasalarından Alacaklar1.424.176 0 1.424.176 526.286 0 526.286Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.099 -612 -1.711 -386 -462 -848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 16.754 263.097 279.851 15.821 263.097 278.918Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.152 0 4.152 1 0 1Diğer Finansal Varlıklar12.602 263.097 275.699 15.820 263.097 278.917Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 1.905.409 2.696.730 4.602.139 2.209.134 1.977.139 4.186.273Devlet Borçlanma Senetleri1.695.394 2.619.578 4.314.972 2.001.291 1.922.143 3.923.434Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler88.595 77.152 165.747 62.763 53.806 116.569Diğer Finansal Varlıklar121.420 0 121.420 145.080 1.190 146.270Türev Finansal Varlıklar(2) 617.000 723.506 1.340.506 653.265 309.066 962.331Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı617.000 723.506 1.340.506 653.265 309.066 962.331Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.056.807 32.645.563 40.702.370 6.757.111 26.586.973 33.344.084Krediler(5) 5.875.096 33.299.702 39.174.798 4.750.439 26.766.177 31.516.616Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 205.726 205.726 0 128.874 128.874Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160Devlet Borçlanma Senetleri2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-538.191 -1.223.022 -1.761.213 -279.222 -607.344 -886.566SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI651.842 0 651.842 473.335 0 473.335İştirakler (Net)(7) 625.893 0 625.893 465.976 0 465.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler625.893 0 625.893 464.920 0 464.920Konsolide Edilmeyenler0 0 0 1.056 0 1.056Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 25.352 0 25.352 5.109 0 5.109Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar25.352 0 25.352 5.109 0 5.109Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)597 0 597 2.250 0 2.250Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler597 0 597 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 2.250 0 2.250MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 380.662 0 380.662 347.206 0 347.206MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 5.066 0 5.066 5.074 0 5.074Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer4.061 0 4.061 4.069 0 4.069YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 279.523 0 279.523 273.918 0 273.918CARİ VERGİ VARLIĞI78 0 78 255 0 255ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 175.419 0 175.419 39.930 0 39.930DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 614.639 458.863 1.073.502 289.966 400.147 690.113VARLIKLAR TOPLAMI14.279.858 38.151.062 52.430.920 11.668.804 30.584.207 42.253.011YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 119.985 32.212.225 32.332.210 635.639 25.992.686 26.628.325PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.066.421 323.705 1.390.126 535.195 662.172 1.197.367İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 441.111 8.021.275 8.462.386 6.023.450 6.277.368Bonolar35.907 0 35.907 108.662 0 108.662Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler405.204 0 405.204 145.256 0 145.256Tahviller0 8.021.275 8.021.275 0 6.023.450 6.023.450FONLAR6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950Müstakrizlerin Fonları6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 326.364 548.616 874.980 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı326.364 548.616 874.980 277.424 207.410 484.834Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.394 0 4.394 4.913 0 4.913KARŞILIKLAR(7) 245.185 29.593 274.778 242.096 22.070 264.166Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı21.141 0 21.141 18.095 0 18.095Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar224.044 29.593 253.637 224.001 22.070 246.071CARİ VERGİ BORCU(8) 155.129 0 155.129 83.358 0 83.358ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 1.508 0 1.508 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER175.204 207.828 383.032 158.620 86.076 244.696ÖZKAYNAKLAR6.007.676 123.093 6.130.769 5.182.346 -3.357 5.178.989Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri1.150 0 1.150 904 0 904Hisse Senedi İhraç Primleri776 0 776 530 0 530Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(11) 390.557 -765 389.792 337.134 -147 336.987Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler101.903 123.858 225.761 75.403 -3.210 72.193Kar Yedekleri1.947.077 0 1.947.077 1.226.589 0 1.226.589Yasal Yedekler(11) 342.716 0 342.716 306.633 0 306.633Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler(11) 1.525.800 0 1.525.800 841.395 0 841.395Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar712.819 0 712.819 704.226 0 704.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı525 0 525 -26.278 0 -26.278Dönem Net Kâr veya Zararı712.294 0 712.294 730.504 0 730.504Azınlık Payları54.170 0 54.170 38.090 0 38.090YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.549.252 43.881.668 52.430.920 7.376.003 34.877.008 42.253.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.336.674 3.313.001Kredilerden Alınan Faizler2.422.360 2.260.048Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler72 7.101Bankalardan Alınan Faizler32.779 60.321Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler90.413 290.429Menkul Değerlerden Alınan Faizler774.466 670.421Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.643 1.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar408.341 442.296İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler364.482 226.798Finansal Kiralama Faiz Gelirleri8.460 6.406Diğer Faiz Gelirleri8.124 18.275FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.314.289 -1.401.717Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-606.235 -669.318Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-56.029 -157.818İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-649.385 -565.831Kiralama Faiz Giderleri-192 -1.143Diğer Faiz Giderleri-2.448 -7.607NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.022.385 1.911.284NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ118.915 65.103Alınan Ücret ve Komisyonlar137.281 78.154Gayri Nakdi Kredilerden35.030 24.400Diğer102.251 53.754Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-18.366 -13.051Gayri Nakdi Kredilere-2.859 -2.916Diğer-15.507 -10.135TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 10.857 6.754TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -10.807 -419.123Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.119 3.737Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-61.198 -489.078Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)45.272 66.218DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 138.534 65.550FAALİYET BRÜT KÂRI2.279.884 1.629.568BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.011.664 -460.631DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-178.506 -156.391DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -228.018 -99.017NET FAALİYET KARI (ZARARI)861.696 913.529BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)74.651 19.944NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)936.347 933.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -226.874 -197.332Cari Vergi Karşılığı-372.725 -286.837Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-502.836 -193.394Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi648.687 282.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 709.473 736.141DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 709.473 736.141Grubun Karı (Zararı)712.294 730.504Azınlık Payları Karı (Zararı)-2.821 5.637Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,25400000 0,26100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906751BIST