***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2022 18:13
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.639 0 -11.761 0 12.108 -96.495 -31.762 0 0 0 774.293 656.022 0 656.022
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 59.493 1.664 59.205 0 51.960 -21.567 79.132 0 2.882.741 0 774.293 6.687.295 0 6.687.295
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.636 280 58.530 0 42.934 -74.603 21.537 0 0 0 2.644.024 2.691.066 0 2.691.066
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.008 -1.089.008 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.883 -1.045.883 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 57.857 -4.192 209.077 0 147.359 -357.898 163.354 0 3.971.749 0 2.644.024 9.631.704 0 9.631.704
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.046.296 111.734.661 126.780.957 9.021.719 98.426.260 107.447.979
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 949.120 8.460.333 9.409.453 337.756 7.945.061 8.282.817
Teminat Mektupları
949.120 2.526.965 3.476.085 251.851 2.660.952 2.912.803
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
949.120 2.526.965 3.476.085 251.851 2.660.952 2.912.803
Banka Kredileri
0 208.222 208.222 0 170.742 170.742
İthalat Kabul Kredileri
0 208.222 208.222 0 170.742 170.742
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272
Belgeli Akreditifler
0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.988.075 11.076.252 13.064.327 1.252.013 9.400.185 10.652.198
Cayılamaz Taahhütler
939.982 1.887.596 2.827.578 694.819 795.425 1.490.244
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
120.469 799.135 919.604 84.156 294.071 378.227
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 146.661 146.661 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
819.513 941.800 1.761.313 610.663 343.974 954.637
Cayılabilir Taahhütler
1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 12.109.101 92.198.076 104.307.177 7.431.950 81.081.014 88.512.964
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.109.101 66.351.852 78.460.953 7.431.950 54.068.911 61.500.861
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.444.504 1.866.343 3.310.847 652.330 1.633.747 2.286.077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.444.504 291.903 1.736.407 573.527 490.868 1.064.395
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.574.440 1.574.440 78.803 1.142.879 1.221.682
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.647.947 64.468.913 75.116.860 6.773.680 52.429.920 59.203.600
Swap Para Alım İşlemleri
605.496 16.711.318 17.316.814 575.456 13.556.545 14.132.001
Swap Para Satım İşlemleri
9.862.229 6.709.189 16.571.418 5.936.002 7.035.505 12.971.507
Swap Faiz Alım İşlemleri
90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046
Swap Faiz Satım İşlemleri
90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
16.650 16.596 33.246 5.940 5.244 11.184
Para Alım Opsiyonları
8.325 8.298 16.623 2.970 2.622 5.592
Para Satım Opsiyonları
8.325 8.298 16.623 2.970 2.622 5.592
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
160.521.324 1.179.675.567 1.340.196.891 76.385.147 766.845.685 843.230.832
EMANET KIYMETLER
122.322 2.922.143 3.044.465 202.108 1.222.034 1.424.142
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
75.217 2.922.143 2.997.360 72.731 1.222.034 1.294.765
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
47.105 0 47.105 129.129 0 129.129
REHİNLİ KIYMETLER
152.409.014 939.887.119 1.092.296.133 68.479.609 599.875.663 668.355.272
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.247 0 456.247
Teminat Senetleri
52.622 2.556.284 2.608.906 110.554 2.180.912 2.291.466
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
58.763.493 243.587.639 302.351.132 8.875.234 152.961.497 161.836.731
Diğer Rehinli Kıymetler
93.136.652 693.743.196 786.879.848 59.037.574 444.733.254 503.770.828
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.989.988 236.866.305 244.856.293 7.703.430 165.747.988 173.451.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
175.567.620 1.291.410.228 1.466.977.848 85.406.866 865.271.945 950.678.811
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.998.923 1.682.887
Alınan Faizler
5.131.147 2.525.981
Ödenen Faizler
-2.268.144 -1.143.446
Alınan Temettüler
15.268 9.055
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.664 57.370
Elde Edilen Diğer Kazançlar
570.658 39.722
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
100.267 111.680
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-230.345 -134.837
Ödenen Vergiler
-688.359 -161.614
Diğer
2.237.767 378.976
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.813.403 194.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
6.813.557 617.898
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-517.480 -47.992
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.980.564 223.871
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.497.890 -599.354
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.812.326 1.877.310
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.899.783 -1.036.841
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -134.399
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.809 -466
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
276 818
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.049.951 -1.870.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.092.211 806.544
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.308.159 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
374.053 162.446
Diğer
-404 -1.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.542.489 11.104
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.916.300 2.558.789
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.422.450 -2.460.308
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -73.283
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.339 -14.094
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
400.696 154.494
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.770.750 1.006.067
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.219.221 1.641.385
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.989.971 2.647.452
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.644.024 774.293
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
47.042 -118.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.174 -2.122
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
58.530 -11.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.356 -1.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.132 -116.149
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.934 12.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-125.117 -121.073
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21.537 -31.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.514 24.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.691.066 656.022
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.670.434 15.678.511 24.348.945 5.919.318 10.948.528 16.867.846
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.226.369 5.241.343 9.467.712 1.526.154 3.712.872 5.239.026
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 6.728 2.456.880 2.463.608 14.708 2.023.420 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 3.172.759 8.575.456 11.748.215 2.627.715 6.293.117 8.920.832
Devlet Borçlanma Senetleri
2.747.200 8.245.274 0.992.474 2.254.125 6.096.386 8.350.511
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
65.936 330.182 396.118 53.776 196.731 250.507
Diğer Finansal Varlıklar
359.623 0 359.623 319.814 0 319.814
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.271.306 1.861.712 3.133.018 1.765.449 679.442 2.444.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.271.306 1.861.712 3.133.018 1.765.449 679.442 2.444.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.339.606 69.452.786 80.792.392 8.417.021 56.330.165 64.747.186
Krediler
(5) 7.787.115 67.315.429 75.102.544 5.668.235 57.889.759 63.557.994
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 37.786 351.607 389.393 10.238 336.329 346.567
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703
Devlet Borçlanma Senetleri
5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.042.533 -2.734.626 -4.777.159 -583.084 -2.529.994 -3.113.078
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
0 0 0 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.053.411 0 2.053.411 1.695.287 0 1.695.287
İştirakler (Net)
(7) 1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 1.005.129 0 1.005.129 917.736 0 917.736
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
964.310 0 964.310 881.621 0 881.621
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
40.819 0 40.819 36.115 0 36.115
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 93.695 0 93.695 97.031 0 97.031
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.011 0 2.011 2.901 0 2.901
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.011 0 2.011 2.901 0 2.901
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 659.327 0 659.327 394.121 0 394.121
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 131.721 202.656 334.377 117.051 110.659 227.710
VARLIKLAR TOPLAMI
22.950.205 85.333.953 108.284.158 16.707.133 67.389.352 84.096.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 0 67.261.320 67.261.320 89.213 54.154.809 54.244.022
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
139.818 1.391.909 1.531.727 76.555 698.140 774.695
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941
FONLAR
27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 457.078 1.024.869 1.481.947 800.764 319.998 1.120.762
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
457.078 1.024.869 1.481.947 800.764 319.998 1.120.762
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.353 0 8.353 18.156 0 18.156
KARŞILIKLAR
(7) 823.005 62.649 885.654 473.040 58.780 531.820
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
52.070 0 52.070 28.506 0 28.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
770.935 62.649 833.584 444.534 58.780 503.314
CARİ VERGİ BORCU
(8) 326.883 0 326.883 210.793 0 210.793
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 4.029.204 4.029.204
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
292.531 2.129.923 2.422.454 157.491 449.259 606.750
ÖZKAYNAKLAR
10.395.719 -764.015 9.631.704 7.157.420 -216.782 6.940.638
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
197.617 65.125 262.742 189.066 16.502 205.568
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
781.955 -829.140 -47.185 196.231 -233.284 -37.053
Kar Yedekleri
3.971.749 0 3.971.749 2.882.741 0 2.882.741
Yasal Yedekler
429.245 0 429.245 374.794 0 374.794
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
3.463.943 0 3.463.943 2.429.386 0 2.429.386
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
2.644.024 0 2.644.024 1.089.008 0 1.089.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.644.024 0 2.644.024 1.089.008 0 1.089.008
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.470.734 95.813.424 108.284.158 8.994.623 75.101.862 84.096.485
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 6.905.446 3.012.300 2.825.142 1.087.084
Kredilerden Alınan Faizler
3.606.818 2.025.993 1.427.244 701.244
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
309 696 1 325
Bankalardan Alınan Faizler
4.581 6.088 3.155 2.191
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
472.337 220.356 116.016 49.104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.794.698 751.073 1.264.944 331.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
762.543 358.172 273.225 138.935
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.032.152 392.901 991.719 192.726
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
14.554 5.933 5.419 1.913
Diğer Faiz Gelirleri
12.149 2.161 8.363 646
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.240.142 -1.086.489 -909.229 -344.518
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.208.561 -415.998 -553.867 -140.661
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-45.575 -33.155 -16.430 -7.456
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-976.369 -628.272 -333.605 -194.694
Kiralama Faiz Giderleri
-2.706 -4.609 -669 -1.351
Diğer Faiz Giderleri
-6.931 -4.455 -4.658 -356
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.665.304 1.925.811 1.915.913 742.566
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
119.472 50.871 36.658 15.314
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.664 57.370 40.520 16.763
Gayri Nakdi Kredilerden
39.211 21.538 15.478 7.830
Diğer
91.453 35.832 25.042 8.933
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.192 -6.499 -3.862 -1.449
Gayri Nakdi Kredilere
-2.729 -974 -952 -295
Diğer
-8.463 -5.525 -2.910 -1.154
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 9.186 2.973 3.409 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 795.846 -53.266 328.713 -57.387
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.160 6.801 -44 2.147
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.006.578 477.459 1.072.845 -25.858
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.216.892 -537.526 -744.088 -33.676
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 85.717 46.622 43.922 14.157
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.675.525 1.973.011 2.328.615 714.650
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.842.146 -714.678 -829.316 -161.097
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -384.403 -180.000 0 -115.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-239.546 -128.768 -102.251 -42.200
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -138.864 -61.301 -54.478 -21.137
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.070.566 888.264 1.342.570 375.216
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
343.983 131.972 114.498 42.468
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.414.549 1.020.236 1.457.068 417.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -770.525 -245.943 -334.218 -122.143
Cari Vergi Karşılığı
-986.573 -298.397 -420.559 -145.125
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-518.122 -252.179 -117.738 -67.745
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
734.170 304.633 204.079 90.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 2.644.024 774.293 1.122.850 295.541
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 2.644.024 774.293 1.122.850 295.541
Grubun Karı (Zararı)
2.644.024 774.293 1.122.850 295.541
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,94400000 0,27700000 0,40100000 0,10600000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075977
BIST