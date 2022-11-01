***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 9.639 0 -11.761 0 12.108 -96.495 -31.762 0 0 0 774.293 656.022 0 656.022Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 59.493 1.664 59.205 0 51.960 -21.567 79.132 0 2.882.741 0 774.293 6.687.295 0 6.687.295Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.636 280 58.530 0 42.934 -74.603 21.537 0 0 0 2.644.024 2.691.066 0 2.691.066Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.008 -1.089.008 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.883 -1.045.883 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 57.857 -4.192 209.077 0 147.359 -357.898 163.354 0 3.971.749 0 2.644.024 9.631.704 0 9.631.704Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER15.046.296 111.734.661 126.780.957 9.021.719 98.426.260 107.447.979GARANTİ VE KEFALETLER(1) 949.120 8.460.333 9.409.453 337.756 7.945.061 8.282.817Teminat Mektupları949.120 2.526.965 3.476.085 251.851 2.660.952 2.912.803Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları949.120 2.526.965 3.476.085 251.851 2.660.952 2.912.803Banka Kredileri0 208.222 208.222 0 170.742 170.742İthalat Kabul Kredileri0 208.222 208.222 0 170.742 170.742Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272Belgeli Akreditifler0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.988.075 11.076.252 13.064.327 1.252.013 9.400.185 10.652.198Cayılamaz Taahhütler939.982 1.887.596 2.827.578 694.819 795.425 1.490.244Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri120.469 799.135 919.604 84.156 294.071 378.227Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 146.661 146.661 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler819.513 941.800 1.761.313 610.663 343.974 954.637Cayılabilir Taahhütler1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 12.109.101 92.198.076 104.307.177 7.431.950 81.081.014 88.512.964Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.109.101 66.351.852 78.460.953 7.431.950 54.068.911 61.500.861Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.444.504 1.866.343 3.310.847 652.330 1.633.747 2.286.077Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.444.504 291.903 1.736.407 573.527 490.868 1.064.395Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 1.574.440 1.574.440 78.803 1.142.879 1.221.682Para ve Faiz Swap İşlemleri10.647.947 64.468.913 75.116.860 6.773.680 52.429.920 59.203.600Swap Para Alım İşlemleri605.496 16.711.318 17.316.814 575.456 13.556.545 14.132.001Swap Para Satım İşlemleri9.862.229 6.709.189 16.571.418 5.936.002 7.035.505 12.971.507Swap Faiz Alım İşlemleri90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046Swap Faiz Satım İşlemleri90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları16.650 16.596 33.246 5.940 5.244 11.184Para Alım Opsiyonları8.325 8.298 16.623 2.970 2.622 5.592Para Satım Opsiyonları8.325 8.298 16.623 2.970 2.622 5.592Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER160.521.324 1.179.675.567 1.340.196.891 76.385.147 766.845.685 843.230.832EMANET KIYMETLER122.322 2.922.143 3.044.465 202.108 1.222.034 1.424.142Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler75.217 2.922.143 2.997.360 72.731 1.222.034 1.294.765Tahsile Alınan Çekler0 0 0 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar47.105 0 47.105 129.129 0 129.129REHİNLİ KIYMETLER152.409.014 939.887.119 1.092.296.133 68.479.609 599.875.663 668.355.272Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.247 0 456.247Teminat Senetleri52.622 2.556.284 2.608.906 110.554 2.180.912 2.291.466Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul58.763.493 243.587.639 302.351.132 8.875.234 152.961.497 161.836.731Diğer Rehinli Kıymetler93.136.652 693.743.196 786.879.848 59.037.574 444.733.254 503.770.828Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.989.988 236.866.305 244.856.293 7.703.430 165.747.988 173.451.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI175.567.620 1.291.410.228 1.466.977.848 85.406.866 865.271.945 950.678.811Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.998.923 1.682.887Alınan Faizler5.131.147 2.525.981Ödenen Faizler-2.268.144 -1.143.446Alınan Temettüler15.268 9.055Alınan Ücret ve Komisyonlar130.664 57.370Elde Edilen Diğer Kazançlar570.658 39.722Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar100.267 111.680Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-230.345 -134.837Ödenen Vergiler-688.359 -161.614Diğer2.237.767 378.976Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.813.403 194.423Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış6.813.557 617.898Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-517.480 -47.992Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.980.564 223.871Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.497.890 -599.354Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.812.326 1.877.310YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.899.783 -1.036.841İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -134.399Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.809 -466Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller276 818Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.049.951 -1.870.493Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.092.211 806.544Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.308.159 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar374.053 162.446Diğer-404 -1.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.542.489 11.104Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.916.300 2.558.789Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.422.450 -2.460.308İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -73.283Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.339 -14.094Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi400.696 154.494Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.770.750 1.006.067Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.219.221 1.641.385Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.989.971 2.647.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.644.024 774.293DİĞER KAPSAMLI GELİRLER47.042 -118.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.174 -2.122Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 10.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları58.530 -11.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.356 -1.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.132 -116.149Yabancı Para Çevrim Farkları42.934 12.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-125.117 -121.073Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları21.537 -31.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.514 24.578TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.691.066 656.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.670.434 15.678.511 24.348.945 5.919.318 10.948.528 16.867.846Nakit ve Nakit Benzerleri4.226.369 5.241.343 9.467.712 1.526.154 3.712.872 5.239.026Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 6.728 2.456.880 2.463.608 14.708 2.023.420 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 3.172.759 8.575.456 11.748.215 2.627.715 6.293.117 8.920.832Devlet Borçlanma Senetleri2.747.200 8.245.274 0.992.474 2.254.125 6.096.386 8.350.511Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler65.936 330.182 396.118 53.776 196.731 250.507Diğer Finansal Varlıklar359.623 0 359.623 319.814 0 319.814Türev Finansal Varlıklar(2) 1.271.306 1.861.712 3.133.018 1.765.449 679.442 2.444.891Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.271.306 1.861.712 3.133.018 1.765.449 679.442 2.444.891Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.339.606 69.452.786 80.792.392 8.417.021 56.330.165 64.747.186Krediler(5) 7.787.115 67.315.429 75.102.544 5.668.235 57.889.759 63.557.994Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 37.786 351.607 389.393 10.238 336.329 346.567Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703Devlet Borçlanma Senetleri5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.042.533 -2.734.626 -4.777.159 -583.084 -2.529.994 -3.113.078SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0 0 0 64.403 0 64.403Satış Amaçlı0 0 0 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.053.411 0 2.053.411 1.695.287 0 1.695.287İştirakler (Net)(7) 1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 1.005.129 0 1.005.129 917.736 0 917.736Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar964.310 0 964.310 881.621 0 881.621Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar40.819 0 40.819 36.115 0 36.115Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 93.695 0 93.695 97.031 0 97.031MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 2.011 0 2.011 2.901 0 2.901Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.011 0 2.011 2.901 0 2.901YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 659.327 0 659.327 394.121 0 394.121DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 131.721 202.656 334.377 117.051 110.659 227.710VARLIKLAR TOPLAMI22.950.205 85.333.953 108.284.158 16.707.133 67.389.352 84.096.485YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 0 67.261.320 67.261.320 89.213 54.154.809 54.244.022PARA PİYASALARINA BORÇLAR139.818 1.391.909 1.531.727 76.555 698.140 774.695İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941FONLAR27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 457.078 1.024.869 1.481.947 800.764 319.998 1.120.762Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı457.078 1.024.869 1.481.947 800.764 319.998 1.120.762Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.353 0 8.353 18.156 0 18.156KARŞILIKLAR(7) 823.005 62.649 885.654 473.040 58.780 531.820Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı52.070 0 52.070 28.506 0 28.506Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar770.935 62.649 833.584 444.534 58.780 503.314CARİ VERGİ BORCU(8) 326.883 0 326.883 210.793 0 210.793ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 4.029.204 4.029.204DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER292.531 2.129.923 2.422.454 157.491 449.259 606.750ÖZKAYNAKLAR10.395.719 -764.015 9.631.704 7.157.420 -216.782 6.940.638Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler197.617 65.125 262.742 189.066 16.502 205.568Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler781.955 -829.140 -47.185 196.231 -233.284 -37.053Kar Yedekleri3.971.749 0 3.971.749 2.882.741 0 2.882.741Yasal Yedekler429.245 0 429.245 374.794 0 374.794Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler3.463.943 0 3.463.943 2.429.386 0 2.429.386Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar2.644.024 0 2.644.024 1.089.008 0 1.089.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.644.024 0 2.644.024 1.089.008 0 1.089.008Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.470.734 95.813.424 108.284.158 8.994.623 75.101.862 84.096.485Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 6.905.446 3.012.300 2.825.142 1.087.084Kredilerden Alınan Faizler3.606.818 2.025.993 1.427.244 701.244Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler309 696 1 325Bankalardan Alınan Faizler4.581 6.088 3.155 2.191Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler472.337 220.356 116.016 49.104Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.794.698 751.073 1.264.944 331.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar762.543 358.172 273.225 138.935İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.032.152 392.901 991.719 192.726Finansal Kiralama Faiz Gelirleri14.554 5.933 5.419 1.913Diğer Faiz Gelirleri12.149 2.161 8.363 646FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.240.142 -1.086.489 -909.229 -344.518Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.208.561 -415.998 -553.867 -140.661Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-45.575 -33.155 -16.430 -7.456İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-976.369 -628.272 -333.605 -194.694Kiralama Faiz Giderleri-2.706 -4.609 -669 -1.351Diğer Faiz Giderleri-6.931 -4.455 -4.658 -356NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.665.304 1.925.811 1.915.913 742.566NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ119.472 50.871 36.658 15.314Alınan Ücret ve Komisyonlar130.664 57.370 40.520 16.763Gayri Nakdi Kredilerden39.211 21.538 15.478 7.830Diğer91.453 35.832 25.042 8.933Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-11.192 -6.499 -3.862 -1.449Gayri Nakdi Kredilere-2.729 -974 -952 -295Diğer-8.463 -5.525 -2.910 -1.154TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 9.186 2.973 3.409 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 795.846 -53.266 328.713 -57.387Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.160 6.801 -44 2.147Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.006.578 477.459 1.072.845 -25.858Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.216.892 -537.526 -744.088 -33.676DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 85.717 46.622 43.922 14.157FAALİYET BRÜT KÂRI5.675.525 1.973.011 2.328.615 714.650BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.842.146 -714.678 -829.316 -161.097DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -384.403 -180.000 0 -115.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-239.546 -128.768 -102.251 -42.200DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -138.864 -61.301 -54.478 -21.137NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.070.566 888.264 1.342.570 375.216BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)343.983 131.972 114.498 42.468NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.414.549 1.020.236 1.457.068 417.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -770.525 -245.943 -334.218 -122.143Cari Vergi Karşılığı-986.573 -298.397 -420.559 -145.125Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-518.122 -252.179 -117.738 -67.745Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi734.170 304.633 204.079 90.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 2.644.024 774.293 1.122.850 295.541DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 2.644.024 774.293 1.122.850 295.541Grubun Karı (Zararı)2.644.024 774.293 1.122.850 295.541Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,94400000 0,27700000 0,40100000 0,10600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075977BIST