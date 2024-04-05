***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Faaliyet Raporu'na ekte yer verilmektedir. Söz konusu rapora TSKB kurumsal web sitesinden, https://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar linki aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268932BIST