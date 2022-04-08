***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Bankamız Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 5. Maddesinin tadili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018469BIST