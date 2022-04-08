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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.04.2022 17:37
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Bankamız Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 5. Maddesinin tadili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018469


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