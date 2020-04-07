***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGüncel Bankamız Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir. Bu özel durum açıklaması, yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Özet Bilgiler sayfamızdaki Esas Sözleşme dokümanının güncellenmesi için yayınlanmıştır. Bankamızın 17 Nisan 2019 tarihinde yaptığı "Esas Sözleşme Tadili Tescili" özel durum açıklamasından sonra esas sözleşmemizde herhangi bir güncelleme olmamıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 31/05/1950 02/06/1950 70465 06/01/1954 11/01/1954 81282,6,7,8,17,22,25,26,27,35,43,44,45,46,47,52,53,66,67 22/12/1958 30/12/1958 5512,5,17,44 05/12/1963 10/12/1963 20335 29/12/1969 31/12/1969 38445 18/07/1972 24/07/1972 46062,5,7,25,58 30/04/1976 10/05/1976 3795 14/11/1979 21/11/1979 2755 27/08/1982 27/08/1982 5775 27/09/1985 02/10/1985 13575 23/12/1986 26/12/1986 16695 16/11/1988 22/11/1988 21505 28/05/1991 03/06/1991 27895,58 22/05/1992 27/05/1992 30375 09/07/1993 14/07/1993 33192,5 16/05/1994 20/05/1994 35365,6 25/04/1995 28/04/1995 37775 03/05/1996 08/05/1996 40322,5 16/06/1997 20/06/1997 4315Kayıtlı sermayeye sistemine geçiş (Tüm maddeler) 22/01/1998 26/01/1998 44695,10,12,15,17,45,51,64 29/12/1999 04/01/2000 4954Sınai Yatırım Bankası A.Ş.nin bütün aktif ve pasifi ile devralınmasına ilişkin devir sözleşmesi ilanı 29/03/2002 03/04/2002 55192,5,38 17/12/2002 23/12/2002 57023,5,41,55 ve geçici 3. maddenin eklenmesi 21/03/2005 24/03/2005 62672 28/03/2006 31/03/2006 65255 28/03/2007 02/04/2007 67785 30/03/2012 05/04/2012 8042Bankamız Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için yapılan değişiklik 08/04/2013 12/04/2013 82995 21/06/2013 27/06/2013 83515 14/04/2014 21/05/2014 85735 08/04/2015 14/04/2015 88005 04/04/2016 08/04/2016 90505 30/03/2017 05/04/2017 92995 06/06/2017 12/06/2017 93455 07/06/2018 22/06/2018 960511,23,47 10/04/2019 16/04/2019 9810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836063BIST