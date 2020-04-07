***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2020 17:48
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel Bankamız Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir. Bu özel durum açıklaması, yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Özet Bilgiler sayfamızdaki Esas Sözleşme dokümanının güncellenmesi için yayınlanmıştır. Bankamızın 17 Nisan 2019 tarihinde yaptığı "Esas Sözleşme Tadili Tescili" özel durum açıklamasından sonra esas sözleşmemizde herhangi bir güncelleme olmamıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 31/05/1950 02/06/1950 7046
5 06/01/1954 11/01/1954 8128
2,6,7,8,17,22,25,26,27,35,43,44,45,46,47,52,53,66,67 22/12/1958 30/12/1958 551
2,5,17,44 05/12/1963 10/12/1963 2033
5 29/12/1969 31/12/1969 3844
5 18/07/1972 24/07/1972 4606
2,5,7,25,58 30/04/1976 10/05/1976 379
5 14/11/1979 21/11/1979 275
5 27/08/1982 27/08/1982 577
5 27/09/1985 02/10/1985 1357
5 23/12/1986 26/12/1986 1669
5 16/11/1988 22/11/1988 2150
5 28/05/1991 03/06/1991 2789
5,58 22/05/1992 27/05/1992 3037
5 09/07/1993 14/07/1993 3319
2,5 16/05/1994 20/05/1994 3536
5,6 25/04/1995 28/04/1995 3777
5 03/05/1996 08/05/1996 4032
2,5 16/06/1997 20/06/1997 4315
Kayıtlı sermayeye sistemine geçiş (Tüm maddeler) 22/01/1998 26/01/1998 4469
5,10,12,15,17,45,51,64 29/12/1999 04/01/2000 4954
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.nin bütün aktif ve pasifi ile devralınmasına ilişkin devir sözleşmesi ilanı 29/03/2002 03/04/2002 5519
2,5,38 17/12/2002 23/12/2002 5702
3,5,41,55 ve geçici 3. maddenin eklenmesi 21/03/2005 24/03/2005 6267
2 28/03/2006 31/03/2006 6525
5 28/03/2007 02/04/2007 6778
5 30/03/2012 05/04/2012 8042
Bankamız Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için yapılan değişiklik 08/04/2013 12/04/2013 8299
5 21/06/2013 27/06/2013 8351
5 14/04/2014 21/05/2014 8573
5 08/04/2015 14/04/2015 8800
5 04/04/2016 08/04/2016 9050
5 30/03/2017 05/04/2017 9299
5 06/06/2017 12/06/2017 9345
5 07/06/2018 22/06/2018 9605
11,23,47 10/04/2019 16/04/2019 9810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836063
BIST