***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Banka'nın 2019 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi.3 - Banka'nın 2019 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.6 - 2019 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti.8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.9 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.3- 2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.6- 2019 yılı net karı olan 701.644.528,69-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 35.082.226,43-TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26-TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına karar verilmiştir.7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 26.750 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.8- 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.9- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000 TL olarak belirlenmiştir.10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kar Dagitim Tablosu (8).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Dividend Distribution Table (4).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 TSKB GK Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 TSKB GK Tutanak KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarBankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834742BIST