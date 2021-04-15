***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 09:20
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Tescil Tarihi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğluİstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GA Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GK 2020 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GA 2020 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
3- 2020 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6- 2020 yılı net kârı olan 732.828.578,31-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre ve ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanım ve dağıtılmasına karar verilmiştir.
7- Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Adnan Bali, Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Bahattin Özarslantürk, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Abdi Serdar Üstünsalih, Sayın Gamze Yalçın, Sayın Hüseyin Yalçın, Sayın Ozan Uyar ve Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Ece Börü'nün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.250 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
9- 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000 TL olarak belirlenmiştir.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2020 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 2020 Genel Kurul Tutanağı.pdf