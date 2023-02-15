***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
15.02.2023 15:40
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.12.2022 tarihli başvurumuz SPK tarafından uygun bulunmuş olup SPK onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113540
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0996
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1078
18:051.110,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.110,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,1327
|20,1362
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5727
|22,6859
|% -1,27
|
|Frank
|20,3047
|20,4270
|% -0,25
|
|Riyal
|5,0093
|5,0344
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-23,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.620
|-98,00
|
|Yarım
|3.688
|3.729
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA