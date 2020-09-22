***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 31.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.09.2021Ek Açıklamalar31.08.2020 tarihli başvurumuz SPK tarafından uygun bulunmuş olup SPK onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876180BIST