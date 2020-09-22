***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2020 16:27
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.09.2021
Ek Açıklamalar
31.08.2020 tarihli başvurumuz SPK tarafından uygun bulunmuş olup SPK onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876180
BIST
17:481.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:487,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6724
En Düşük
7,6111
17:488,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:48469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 469,36
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERSU
|5,28
|80.726.300
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.122.961
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.548.144
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|29.128.342
|% -9,98
|
|SISE
|6,67
|1.921.493.522
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,27
|1.035.037.461
|% 2,83
|
|PETKM
|4,23
|746.506.679
|% 1,68
|
|ODAS
|2,57
|577.261.691
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|492.356.112
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,27
|1.035.037.461
|% 2,83
|
|SISE
|6,67
|1.921.493.522
|% 1,83
|
|ODAS
|2,57
|577.261.691
|% 3,63
|
|YKBNK
|1,99
|355.960.689
|% 1,02
|
|PETKM
|4,23
|746.506.679
|% 1,68
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6685
|7,6724
|% 0,53
|
|Euro
|8,9780
|8,9849
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7294
|9,7782
|% -0,26
|
|Frank
|8,3042
|8,3542
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% 0,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-9,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,54
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005