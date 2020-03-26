***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2020 17:14
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TSKB, TRATSKBW91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TSKB, TRATSKBW91N0 0 0
Ek Açıklamalar
26.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, Banka'nın uzun vadeli büyüme hedefleri ve özkaynak güçlülüğünün sürdürülmesi gözetilerek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörümüze yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulumuzun 2019 yılında gerçekleşen 701.644.528,69 TL net dönem kârından 35.082.226,43 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.800.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 217.573.783,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 894.225.681,4
4. Vergiler ( - ) 192.581.152,71
5. Net Dönem Kârı 701.644.528,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 35.082.226,43
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 666.562.302,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 666.562.302,26
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832393
BIST