***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TSKB, TRATSKBW91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TSKB, TRATSKBW91N0 0 0Ek Açıklamalar26.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, Banka'nın uzun vadeli büyüme hedefleri ve özkaynak güçlülüğünün sürdürülmesi gözetilerek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörümüze yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulumuzun 2019 yılında gerçekleşen 701.644.528,69 TL net dönem kârından 35.082.226,43 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.800.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 217.573.783,49Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 894.225.681,44. Vergiler ( - ) 192.581.152,715. Net Dönem Kârı 701.644.528,696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 35.082.226,438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 666.562.302,26Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 666.562.302,2620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832393BIST