***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TSKB, TRATSKBW91N0 Peşin 0,0261717 2,61717 15 0,0222459 2,22459Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TSKB, TRATSKBW91N0 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.800.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 252.656.009,92* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 947.348.097,874. Vergiler ( - ) 214.519.519,565. Net Dönem Kârı 732.828.578,316. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 36.641.428,928. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 696.187.149,39Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 784.91110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 696.972.060,3911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 73.280.776,02* Nakit 73.280.776,02* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.081,8115. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 208,1817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 40.000.00019. Olağanüstü Yedek 582.904.083,3820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 62.288.659,62 10,53 0,0222459 2,22TOPLAM 62.288.659,62 8,95 0,0222459 2,22Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıÖzel Yedeklerde belirtilen tutar, girişim sermayesi fonu yatırımı amacıyla V.U.K. 325/A maddesi kapsamında ayrılacak fondur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912504BIST