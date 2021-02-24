***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 21:56
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TSKB, TRATSKBW91N0 Peşin 0,0261717 2,61717 15 0,0222459 2,22459
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TSKB, TRATSKBW91N0 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.800.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 252.656.009,92
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 947.348.097,87
4. Vergiler ( - ) 214.519.519,56
5. Net Dönem Kârı 732.828.578,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 36.641.428,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 696.187.149,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 784.911
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 696.972.060,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 73.280.776,02
* Nakit 73.280.776,02
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.081,81
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 208,18
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 40.000.000
19. Olağanüstü Yedek 582.904.083,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 62.288.659,62 10,53 0,0222459 2,22
TOPLAM 62.288.659,62 8,95 0,0222459 2,22
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Özel Yedeklerde belirtilen tutar, girişim sermayesi fonu yatırımı amacıyla V.U.K. 325/A maddesi kapsamında ayrılacak fondur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912504
BIST