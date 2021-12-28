***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ek AçıklamalarEsas Sözleşme Tadil Tasarısı Ekte Sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdfEK: 2 Amendment AOA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986574BIST