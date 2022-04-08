***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2022Ek Açıklamalar29.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdfEK: 2 Amendment AOA.pdfEK: 3 2021 Tutanak son.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018456BIST