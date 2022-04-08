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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2022 17:34
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022

Ek Açıklamalar
29.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf
EK: 2 Amendment AOA.pdf
EK: 3 2021 Tutanak son.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018456


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