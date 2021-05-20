***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin tüm notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir. Notlar ve görünümleri aşağıda yer almaktadır. Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B' Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B' Finansal Kapasite Notu: ‘b+' Destek Notu: ‘4' Destek Derecelendirme Tabanı: 'B' Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+' Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B' Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B-'http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936895BIST