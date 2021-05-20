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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.05.2021 09:55



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin tüm notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir. Notlar ve görünümleri aşağıda yer almaktadır.  Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Negatif  Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan  Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B'  Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B' Finansal Kapasite Notu: ‘b+' Destek Notu: ‘4' Destek Derecelendirme Tabanı: 'B'  Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan  Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+' Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B' Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B-'




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936895


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