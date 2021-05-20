***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2021 09:55
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin tüm notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir. Notlar ve görünümleri aşağıda yer almaktadır. Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B' Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B' Finansal Kapasite Notu: ‘b+' Destek Notu: ‘4' Destek Derecelendirme Tabanı: 'B' Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+' Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B' Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B-'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936895
BIST
13:071.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,21
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:078,3827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0710,2327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:07503,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,13
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.699.017
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.274.808
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,75
|17.510.315
|% 9,70
|
|EUYO
|4,63
|2.380.878
|% 8,94
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,38
|49.976.031
|% -8,79
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|IHGZT
|1,22
|12.178.683
|% -7,58
|
|GARAN
|8,06
|654.631.346
|% -0,25
|
|THYAO
|13,47
|537.618.465
|% 0,90
|
|PETKM
|6,37
|496.885.907
|% 1,76
|
|EREGL
|18,76
|416.915.428
|% -3,05
|
|KOZAL
|129,40
|406.314.572
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,95
|166.200.509
|% -0,51
|
|GARAN
|8,06
|654.631.346
|% -0,25
|
|PETKM
|6,37
|496.885.907
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,14
|164.659.230
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,47
|388.262.648
|% -6,74
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|