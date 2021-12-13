***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 15:58
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'na ilişkin notunu teyit etmiş olup Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Ayrıca, 12 Kasım 2021 tarihli derecelendirme kuruluşunun Bankalar Rating Kriteri metodolojisi değişikliği gereği Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Destek Notu" "b" seviyesinde verilmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BB- Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Devlet Destek Notu: b Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982910
BIST
16:422.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 20,89
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:4214,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3641
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
16:4216,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4328
|Açılış
|: 16,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
16:42839,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 20,20
|Açılış
|: 841,44
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TETMT
|275,00
|6.059.402
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.332.292
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.166.944
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.492.713
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.519.029
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,66
|16.606.742
|% -8,92
|
|MERIT
|31,56
|86.406.577
|% -8,04
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|24,06
|4.094.755.395
|% 6,55
|
|GARAN
|12,15
|3.303.933.361
|% -0,08
|
|KRDMD
|11,79
|2.859.882.263
|% 0,86
|
|SISE
|16,34
|2.426.254.051
|% -1,51
|
|YKBNK
|3,86
|1.816.796.069
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,70
|1.363.396.336
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,86
|1.816.796.069
|% -1,03
|
|TSKB
|1,68
|803.741.492
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,24
|442.889.025
|% -1,59
|
|GARAN
|12,15
|3.303.933.361
|% -0,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7446
|14,7604
|% 2,53
|
|Euro
|16,6220
|16,6454
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,4937
|19,5914
|% 2,73
|
|Frank
|15,8904
|15,9861
|% 2,46
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% 2,45
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,79
|
|Altın Gr.
|840
|840
|20,11
|
|Cumhuriyet
|5.569
|5.653
|161,00
|
|Tam
|5.543
|5.687
|164,50
|
|Yarım
|2.679
|2.751
|79,58
|
|Çeyrek
|1.344
|1.376
|39,79
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,22
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,62
|