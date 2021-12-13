***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'na ilişkin notunu teyit etmiş olup Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Ayrıca, 12 Kasım 2021 tarihli derecelendirme kuruluşunun Bankalar Rating Kriteri metodolojisi değişikliği gereği Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Destek Notu" "b" seviyesinde verilmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BB- Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Devlet Destek Notu: b Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982910BIST