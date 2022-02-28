***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 12:08
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde ülke notunu "B+"'ya düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu "B+"dan "B"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "BB-" den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.
Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b"den "b-" seviyesine ve Uzun Dönemli Öncelikli Teminatsız Borç Notu "B+"dan "B" seviyesine düşürülmüş ve Finansal Kapasite Notu ve Sermaye Benzeri Notları teyit edilerek negatif izlemeye alınmıştır.
Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Görünümü: Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B
Finansal Kapasite Notu: b+ Negatif İzlemede
Devlet Destek Notu: b-
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B
Sermaye Benzeri Borç Notu: B- Görünüm: Negatif İzlemede
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005033
BIST
12:361.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:3613,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0445
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:3615,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0167
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:36845,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,66
|Açılış
|: 845,38
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EDATA
|22,10
|9.687.917
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|74.635.326
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|74.635.326
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|61.311.842
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|389,10
|7.500.646
|% -8,23
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,52
|2.281.597.613
|% -2,86
|
|EREGL
|31,58
|1.203.508.843
|% 1,35
|
|KRDMD
|11,76
|997.622.435
|% 3,89
|
|TUPRS
|186,30
|500.934.468
|% 3,56
|
|ASELS
|21,36
|487.345.149
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,61
|349.879.873
|% -1,63
|
|ADESE
|0,71
|61.311.842
|% 9,23
|
|KRDMD
|11,76
|997.622.435
|% 3,89
|
|THYAO
|26,52
|2.281.597.613
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,00
|149.729.964
|% -1,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8309
|13,8400
|% 0,32
|
|Euro
|15,4870
|15,6137
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4256
|18,5180
|% -0,12
|
|Frank
|14,8886
|14,9783
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6735
|3,6919
|% 0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,45
|
|Altın Gr.
|842
|842
|3,31
|
|Cumhuriyet
|5.638
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.603
|5.749
|17,19
|
|Yarım
|2.708
|2.781
|8,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.390
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|4,26
|