***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde ülke notunu "B+"'ya düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu "B+"dan "B"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "BB-" den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b"den "b-" seviyesine ve Uzun Dönemli Öncelikli Teminatsız Borç Notu "B+"dan "B" seviyesine düşürülmüş ve Finansal Kapasite Notu ve Sermaye Benzeri Notları teyit edilerek negatif izlemeye alınmıştır.Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Görünümü: NegatifUzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B+ Görünümü: NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: BKısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BFinansal Kapasite Notu: b+ Negatif İzlemedeDevlet Destek Notu: b-Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: BSermaye Benzeri Borç Notu: B- Görünüm: Negatif İzlemedehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005033BIST