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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 12:08
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

               Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde ülke notunu "B+"'ya düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu  "B+"dan "B"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "BB-" den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.
Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b"den "b-" seviyesine ve Uzun Dönemli Öncelikli Teminatsız Borç Notu "B+"dan "B" seviyesine düşürülmüş ve Finansal Kapasite Notu ve Sermaye Benzeri Notları teyit edilerek negatif izlemeye alınmıştır.
Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B  Görünümü: Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B+  Görünümü: Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B
Finansal Kapasite Notu: b+ Negatif İzlemede
Devlet Destek Notu: b-
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B
Sermaye Benzeri Borç Notu: B- Görünüm: Negatif İzlemede





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005033


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OZKGY 7,09 74.635.326 % 9,41  
OZKGY 7,09 74.635.326 % 9,41  
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Altın Gr. 842 842 3,31  
Cumhuriyet 5.638 5.723 21,00  
Tam 5.603 5.749 17,19  
Yarım 2.708 2.781 8,31  
Çeyrek 1.358 1.390 4,16  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 0,04  
Gümüş Gr. 10,77 10,79 0,03  
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