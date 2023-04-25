***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.04.2023 20:50
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, TSKB'nin aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiştir. Notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.
Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümleri aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA Görünüm: Durağan Finansal Kapasite Notu: b- Devlet Destek Notu: ns Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B Hissedar Destek Notu: ccc+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140989
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0536
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.248,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4286
|19,4377
|% 0,18
|
|Euro
|21,3213
|21,3406
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,0441
|24,1647
|% -0,45
|
|Frank
|21,6992
|21,8299
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|6,97
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.086
|9.292
|100,00
|
|Yarım
|4.438
|4.536
|42,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|-1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN