***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 13:50
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde TSKB'nin aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiş, uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notlarının görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümleri aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: Durağan Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA Görünüm: Durağan Finansal Kapasite Notu: b- Devlet Destek Notu: ns Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B Hissedar Destek Notu: ccc+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197072
BIST
'
17:068.285
En Düşük
|Değişim
|: 3,06%
|| 246,17
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0627,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0628,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1068
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8122
17:061.683,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.325.226
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,50
|52.682.588
|% -8,08
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|TUPRS
|164,40
|8.172.665.090
|% 6,68
|
|THYAO
|231,20
|7.796.554.092
|% 2,26
|
|KONTR
|339,60
|5.494.516.810
|% 6,26
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,07
|1.583.425.689
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,06
|2.312.587.149
|% 1,90
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,91
|1.159.619.501
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,05
|
|Frank
|29,7226
|29,9017
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2318
|7,2681
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,88
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.135
|11.206
|16,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:03
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
-
17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında