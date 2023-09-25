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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.09.2023 13:50
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde TSKB'nin aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiş, uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notlarının görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.    Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümleri aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: Durağan Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA Görünüm: Durağan Finansal Kapasite Notu: b- Devlet Destek Notu: ns  Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B Hissedar Destek Notu: ccc+




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197072


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NATEN 313,60 162.975.756 % 10,00  
DYOBY 35,64 140.506.255 % 10,00  
CASA 93,50 9.898.097 % 10,00  
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Altın Ons 1.926 1.926 0,67  
Altın Gr. 1.683 1.683 2,88  
Cumhuriyet 11.371 11.543 0,00  
Tam 11.135 11.206 16,00  
Yarım 5.584 5.626 8,00  
Çeyrek 2.784 2.813 4,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,05  
Gümüş Gr. 20,47 20,50 -0,08  
B. Petrol 92,12 92,12 0,16  
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