***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde TSKB'nin aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiş, uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi notlarının görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümleri aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: Durağan Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA Görünüm: Durağan Finansal Kapasite Notu: b- Devlet Destek Notu: ns Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B Hissedar Destek Notu: ccc+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197072BIST